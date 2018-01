Rodel-Wettbewerbe muten für manche mysteriös an. Ob Natalie Geisenberger den Eiskanal hinabsaust oder Tatjana Hüfner, das sieht der Laie kaum. Sechs, sieben, acht Paddelschläge, Rücken auf den Rennschlitten pressen, Körper flach halten, unten ankommen; der Ablauf ist immer derselbe. Nur fährt eine eben schneller als die andere – auch wenn es nur eine Winzigkeit ist. Im Februar lag Geisenberger beim Weltcup in Oberhof ganze 0,001 Sekunden vor ihrer deutschen Rivalin. Es war das knappste Duell des Jahres.

Geisenberger und Hüfner sind und waren in den vergangenen Jahren immer nah beieinander. Dabei verbindet die beiden weltbesten Rodlerinnen der vergangenen zehn Jahre sonst eher wenig. Geisenberger ist Teil der „Trainingsgruppe Sonnenschein“. Das ist jener verschworene Haufen aus Bayern, der in Berchtesgaden seine Medaillen schmiedet und dem auch die erfolgreichen Rodler Felix Loch, Tobias Arlt und Tobias Wendl angehören. In den sozialen Netzwerken stellen die Sonnenschein-Menschen gerne zur Schau, dass bei ihnen tatsächlich eitel Sonnenschein herrscht. Auch lustige Wanderbilder kann man im Internet finden, oder Rodler, die Boxauto fahren. Es muss ein guter Teamgeist herrschen in der Trainingsgruppe Sonnenschein und eine noch bessere Stimmung; mittendrin: Natalie Geisenberger. Nicht dabei: Rekordweltmeisterin Tatjana Hüfner.

Hüfners Zentrum ist in Oberhof, das liegt in Thüringen. Es gab durchaus Zeiten, da flogen von Oberhof aus Giftpfeile nach Bayern, wurden dort aufgehoben und zurück geschossen. Vom Ost-West-Konflikt schrieben die Zeitungen deshalb, auch von Zickenkrieg, Schlammschlacht und dergleichen. Das Ganze geht schon seit 2014 so, genauer gesagt seit Hüfner bemängelte, dass Geisenbergers Sonnenschein-Lager vom Verband mehr unterstützt werde als das ihrige.

Doch Wunder gibt es immer wieder, sowieso im Sport, und so wurde Anfang des Jahres das Ende der Eiszeit verkündet. Angeblich, so heißt es, gönne man sich jetzt die Erfolge. Hüfner gönnte also bei der Europameisterschaft in Königssee ihrer Nachfolgerin Geisenberger den Titel, Geisenberger freute sich für Hüfner über deren Fahrt zum WM-Triumph in Igls.

Für Norbert Loch, den Bundestrainer der Rennrodlerinnen, ist das Duell der einstigen Erzrivalinnen ohnehin nur noch rein sportlicher Natur. Beide hätten erkannt, dass der Sport nicht alles sei. Zu dieser Ansicht dürften die beiden Ausnahmeathletinnen vor allem deshalb gelangt sein, weil sie eh schon alles gewonnen haben, was es zu gewinnen gibt. Hüfner holte von 2008 bis 2012 fünfmal in Serie den Gesamtweltcup, dasselbe schaffte Geisenberger in den Jahren 2013 bis 2017. Zu Welt- und Europameistertiteln sind beide schon gerast, ebenso wie zu je einer goldenen Einzel-Olympiamedaille. Hüfner triumphierte 2010 in Vancouver, Geisenberger 2014 in Sotschi.

Die 34-jährige Hüfner hofft, dass sie der 29-jährigen Geisenberger in diesem Winter nochmal ordentlich Paroli bieten kann. Über die gesamte Saison gesehen, ist Geisenberger wohl die etwas schnellere. Den Weltcup führt sie nach sieben von 13 Wettbewerben mit 610 Punkten an, die Zweite Hüfner hat 515 gesammelt. Dass die Bayerin bald mehr Gesamtweltcups als die Thüringerin vorweisen kann, gilt als wahrscheinlich.

Wenn aber am 13. Februar die nächste olympische Goldmedaille in Pyeongchang vergeben wird, will Hüfner noch mal ganz oben stehen. Es ist ihr erklärtes Ziel, danach wird sie ihre Karriere wohl beenden. Schade für Geisenberger.