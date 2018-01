Es war der vorletzte Apriltag, an dem, wie sich wenig später herausstellen sollte, für eine Legende der letzte Vorhang fiel. Wladimir Klitschko forderte den Briten Anthony Joshua in Wembley heraus. 90 000 Menschen waren gekommen, der Fußballtempel war in gleißendes Licht gehüllt, mehrere hundert Millionen Menschen sahen weltweit zu. Würde Klitschko, 41, der eine Dekade lang das Schwergewicht dominiert hatte, noch einmal zurückkommen können und den 14 Jahre jüngeren Weltmeister vom Thron stoßen?

Er konnte es nicht, und doch war er so dicht dran. Es war die sechste Runde eines intensiven Kampfes. In der Runde zuvor musste Klitschko nach einer schweren Rechten Joshuas zu Boden. Ein Knockout lag plötzlich in der Luft eines bis dahin ausgeglichenen Kampfes. Klitschko blutete aus einem Cut am linken Auge. Doch der Ukrainer kam zurück. In jener sechsten Runde erwischte er den Briten seinerseits mit einem mächtigen rechten Haken. Joshua schlug lang hin. Für fast zehn Sekunden.

Hinterher werden alle wissen, dass Klitschko genau in diesem Zeitfenster den Kampf verlor, er zog die falschen Schlüsse. Später hat Klitschko erzählt, dass er nicht mehr geglaubt hatte, dass sein Gegner sich von diesem schweren Treffer würde erholen können. Zig Gegner hatte er mit der Wucht in seinen beiden Fäusten aus den Stiefeln gehauen. Doch vielleicht hatte „Dr. Steelhammer“ nicht mehr den Dampf früherer Jahre in den Fäusten. Der Rest ist schnell erzählt. Joshua berappelte sich und überstand die Runde, weil ihn Klitschko leben ließ. Klitschko hatte es verpasst, entschieden nachzusetzen, obwohl Joshua durch den Ring schwamm. Später erzählte Joshua, was damals in ihm vor sich ging, als er zu Boden ging. „Als ich da lag, streckte ich Klitschkos Ecke die Zunge raus. Für mich war das nicht mehr als eine Zehn-Sekunden-Pause. Als ich wieder stand, flüsterte ich Klitschko zu: ‚Wenn ich diese Runde überstehe, mach ich dich fertig.‘“

Joshua rettete sich irgendwie in die Ringpause. In den Runden acht und neun hatte er sich schließlich wieder gefangen und wurde von nun an stärker. In der elften Runde war er nicht mehr zu halten. Zweimal zwang er Klitschko auf die Bretter. Vor allem der letzte Aufwärtshaken war fürchterlich. Ringrichter David Fields aus den USA nahm Klitschko aus dem Kampf. Ende, aus, vorbei.

Es war ein toller Kampf, spektakulär, dramatisch, ja episch. Beide Kolosse kämpften wie Krieger. Es war endlich mal wieder ein würdiger Kampf um die Krone im wichtigsten Limit. Davon hatte es lange keine mehr gegeben im Schwergewicht. Klitschko hatte sich eine Rückkampfklausel vertraglich zusichern lassen. Er brauchte einige Monate, bis er sich entschied, keinen Gebrauch davon zu machen. Es war die beste Entscheidung. Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen, erst recht nicht im Boxring.

Den durchaus möglichen Sieg hatte er in jener Londoner Nacht verloren. Es war ein Matchball, den man als Boxer anders wie im Tennis nicht so oft kriegt. Klitschko hätte noch ein weiteres Mal goldig kassieren können, doch die Chance auf einen Sieg wäre eben nicht größer geworden. Und darin liegt für ihn der wahre Gewinn. Mit 41 Jahren darf man abtreten, Klitschko hat bewiesen, dass er ein großer Champion war. Auch deswegen wird die epische Nacht von London am vorletzten Apriltag für ewig mit seinem Namen in Verbindung bleiben. Es war ein würdiges Ende.