Das gelang bei Turbine sehr gut. Trotz aller Rückschläge. Mittelfußbruch, später drei Kahnbeinbrüche in der linken Hand. Als Jugendliche hatte sie eine Herzmuskelentzündung überstanden. Sarholz kam immer zurück und war bei den Zuschauern beliebt. Ende 2014 wählten sie die Fans in Potsdam zur Spielerin der Hinrunde. Und der Verein verpflichtete die Chinesin Fei Wang als neue Nummer eins. Im Frühjahr 2015 erfuhr sie aus den Medien, dass Lisa Schmitz von Bayer Leverkusen fürs Tor kommen würde. „Da ist mir fast die Teetasse aus der Hand gefallen.“

Das war's für Sarholz, die sich in den sozialen Netzwerken „Antistar24“ nennt. Nach mehr als zehn Jahren im Verein. Der im Sommer auslaufende Vertrag wurde nicht verlängert. Sie habe sich nicht entwickelt, sagte Trainer Bernd Schröder seinerzeit. „Ich habe meinen Frieden mit Turbine gemacht. Das Ende war sehr unschön. Aber ich habe dem Verein viel zu verdanken“, sagt Sarholz. Ein klärendes Gespräch hat es nicht gegeben. Müsse es auch nicht: „Es ist gut so, wie es ist.“ Eine Formulierung, die sie öfter verwendet.

Wechsel in die Landesliga

Sarholz hätte in der Bundesliga bleiben können. Oder ins Ausland gehen können. Aber was, wenn es wieder eine Verletzung gibt. „Sie hat ihren eigenen Kopf, macht einfach ihr Ding“, sagt Nationalspielerin Tabea Kemme, die Sarholz schon seit Schulzeiten kennt. „Ihr Ding“ war in dem Fall ein dicker Schlussstrich. Mit 22. Ende mit Fußball unter Leistungsbedingungen. Stattdessen Landesliga bei den Frauen des SV Babelsberg 03. Nach Europapokalsieg, drei Meisterschaften und mehreren nationalen und internationalen Titeln im Nachwuchs. Sie spielte bei Babelsberg im Tor und im Feld, einst hatte sie als Stürmerin angefangen. Gleichzeitig trainierte sie die neun- und zehnjährigen Mädchen und trieb die Idee mit der Torwartschule voran. Seit vergangenen Sommer ist sie gar nicht mehr aktiv, fing als Trainerin beim BAK an. Das alles macht ihr Spaß. Am Ende in der Bundesliga war es dagegen zäh. Der Fußball gab ihr nichts mehr.

Vor dem Poststadion parkt ihr blauer Kombi, 150 000 Kilometer Laufleistung, auf einem Aufkleber steht „Alt, aber bezahlt“. Im Auto herrscht gepflegtes Chaos. Sarholz wohnt wieder in Dessau, dort wuchs sie auf, bevor sie mit zwölf Jahren ins Potsdamer Sportinternat wechselte und da später ihr Fachabitur machte. In Dessau hat sie Familie und Freunde. Sarholz pendelt. Montags und mittwochs zum BAK, dienstags trainiert sie am Stützpunkt in Potsdam die besten Nachwuchstorhüterinnen des Landes Brandenburg. Donnerstags und freitags widmet sie sich in Dessau und der Stadt Brandenburg ihrer Torwartschule. Sie hilft Kindern und Erwachsenen, die in Vereinen spielen und sich verbessern wollen. Am Wochenende ist sie oft mit Auswahlteams unterwegs. Außerdem soll sie beim BAK eine Mädchenmannschaft mit aufbauen. Inklusive der Autofahrten ist Sarholz mehr als 50 Stunden die Woche beschäftigt.

Zum Gesprächstermin kommt sie etwas zu spät, die A9 war mal wieder verstopft. Sie sagt von unterwegs Bescheid. Bei ihrer Ankunft entschuldigt sie sich mehrfach. Als erstes sollen Fotos im Strafraum des Platzes gemacht werden. Sarholz geht zum Trainer einer sich aufwärmenden Jugendmannschaft und erklärt, dass die Störung nicht lange dauert. Später sagt sie, dass ihr die Kinder, die sie trainiert, bei der Begrüßung in die Augen sehen sollen. Höflichkeit sei selbstverständlich.

Der Fußball gibt ihr wieder etwas

Wenn sie spricht, kann sie sich begeistern. Der Fußball gibt der 25-Jährigen wieder etwas – aber inzwischen auf eine andere Art. Etwa die ehrliche Rückmeldung der Kinder beim Training, wenn der Ton der Ansprache mal nicht der richtige war. Das Motto ihrer Torwartschule lautet „Dein Können ist meine Aufgabe“. Das ist nicht nur auf das Tor und den Ball bezogen. Im Februar können Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen einen Tag kostenlos mit ihr trainieren. Und im täglichen Training ende ihre Verantwortung erst, wenn sie weiß, dass es ihren Schützlingen gut geht. Bei Problemen sei die Frage: Wie können wir das lösen? Nicht, wie kannst du das lösen? Auch etwas, dass sie aus ihrer eigenen Karriere anders kennt.

Es war eine vergleichsweise kurze, aber sehr intensive Karriere. Vorbei. Endgültig. Nach Weihnachten ist in der Jugendgeschäftsstelle des BAK einiges los. Jahresende, Zeit der Spielerwechsel und Mitgliedskündigungen. Anna Felicitas Sarholz wird im Büro sein. Als normale Mitarbeiterin. Nicht als Heldin von Getafe.