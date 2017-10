Geisterspiel? Protest? Oder einfach keine Lust auf Eishockey? 25 Minuten vor Beginn des Spiels Eisbären gegen die Adler Mannheim war der Fanblock der Berliner immer noch komplett leer. Dafür hantierten einige Menschen mit Bauarbeiterhelmen hektisch am Metallgestänge. Dann endlich das Zeichen: Die Tribüne ist freigegeben. Noch einmal fünf Minuten später war der Block gefüllt, so wie das beim Heimspielen der Eisbären auch in dieser Saison schon noch die Regel ist. Die Fans der Berliner hatten ihre Plätze also mit Verspätung eingenommen, einen langen Anlauf brauchte auch die Heimmannschaft. Schon nach vier Minuten lagen die Eisbären 0:2 gegen Mannheim zurück, am Ende hieß es vor der Saisonrekordkulisse von 12.877 Zuschauern 3:4 (1:2, 1:1, 1:1). In der Tabelle sind beide Mannschaften damit punktgleich, wobei die Adler ein Spiel mehr bestritten haben.

Spielen gegen Mannheim wohnt seit jeher eine besondere Brisanz inne. Das Duell am Sonntag war das insgesamt 124. Gut in Erinnerung sind immer noch die sieben Viertelfinalspiele in den Play-offs der Vorsaison, als sich die Eisbären mit 4:3-Siegen hauchdünn durchsetzen konnten. Ganz so intensiv war die Begegnung diesmal nicht, die Teams sind ja auch erst am Anfang der Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).

Dennoch entwickelte vom ersten Bully weg ein offener Schlagabtausch. Marcel Goc traf nach 28 Sekunden zur Mannheimer Führung als er Berlins Torwart Petri Vehanen gekonnt umkurvte. Beim 0:2 hatte der Finne dann Pech, Phil Hungerecker hatte ihn von rechts hinter dem Tor angeschossen und vom Rücken des Finnen sprang die Scheibe anschließend über die Linie. Die Eisbären brauchten danach einige Minuten, um sich von dem doppelten Gegentor-Schock zu erholen. Ein schöner Angriff über Louis-Marc Aubry und Daniel Fischbuch brachte die Gastgeber zurück ins Spiel. Fischbuch verwertete das Zuspiel seines Sturmpartners mit einem trockenen Handgelenkschuss.

Sieben Mal in Folge hatte Berlin zuletzt daheim gegen Mannheim gewonnen

Die Eisbären waren nun dran und drin im Spiel, auch weil sich die Mannheimer zurückzogen und auf ihre Defensive vertrauten. Die ist in dieser Saison allerdings noch recht löchrig, trotzdem nahmen die Adler ihre 2:1-Führung mit in die erste Pause. Ins zweite Drittel starteten dann die Berliner blitzschnell. Nach 68 Sekunden glich Nick Petersen das Spiel aus, wenn auch mit etwas Glück. Ein Pass von Sean Backman rutschte von seinem Schlittschuh über die Linie des Mannheimer Tores. Nun schien es nur eine Frage der Zeit, bis die Berliner das Spiel komplett drehen würden. Zwei Überzahlchancen konnten die Eisbären jedoch nicht nutzen, stattdessen führten plötzlich wieder die Adler. Chad Kolarik überwand Vehanen, dem die Sicht vor seinem Tor verstellt war.

Sieben Mal in Folge hatte Berlin zuletzt daheim gegen Mannheim gewonnen. Sollte diese Serie reißen? James Sheppard hatte zunächst einmal etwas dagegen, zehn Minuten vor dem Ende gelang dem Zugang der Eisbären sein erster Saisontreffer. Am linken Pfosten stehend, schaltete er schneller als alle anderen und überwand Endras. Die Adler schlugen postwendend zurück. In ihrem ersten Überzahlspiel des Nachmittags benötigten sie ganze sechs Sekunden, dann traf Garrett Festerling zum 4:3. Das Spiel wurde am Ende hitzig. Die Berliner rannten wütend, aber weitgehend konzeptlos an. Und mussten sich so letztlich trotz aller Bemühungen geschlagen geben. Ihr Stürmer Martin Buchwieser sagte nach dem Spiel: „Mannheim hat ein sehr gutes Spiel gemacht, die standen fast immer richtig. Aber wir müssen uns nichts vorwerfen, wir waren auch gut.“