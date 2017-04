Die deutschen Eishockey-Frauen haben das Finale der Weltmeisterschaft deutlich verpasst. Die Auswahl von Trainer Benjamin Hinterstocker verlor am Donnerstag (Ortszeit) im Halbfinale gegen Gastgeber USA in Plymouth klar mit 0:11 (0:2, 0:5, 0:4). "Für unsere Mannschaft ist das ein Riesenerfolg und eine große Ehre, hier im Halbfinale zu stehen“ so DEB Teammanager Peter Gemsjäger.

Im Kampf um die Bronzemedaille trifft Deutschland am Freitag (Ortszeit) auf Finnland. Die Skandinavierinnen hatten gegen Kanada beim 0:4 keine Chance. „Es war ein unheimlich schweres Spiel und die Amerikanerinnen wirklich sehr gut. Unsere Vorderleute haben uns Torhütern sehr geholfen und über dreißig Schüsse geblockt. Jetzt heißt es regenerieren und Morgen versuchen, unseren großen Traum zu realisieren“, sagte Torfrau Yvonne Schröder. Die DEB-Frauen hatten erstmals das Halbfinale erreicht. (Tsp/dpa)