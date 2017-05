Ein Rückfall in alte Zeiten? Das deutsche Eishockeynationalteam war nach dem 2:7 gegen Schweden am Sonnabend auch am Montag gegen ein Schwergewicht des Welteishockeys überfordert: Am Ende setzte es gegen Russland im dritten Gruppenspiel bei der Eishockey-WM in Köln ein vor 18.734 Zuschauern 3:6 (0:3, 0:2, 3:1). Zu allem Überfluss für die Deutschen musste ihr bester Angreifer Tobis Rieder auch noch im zweiten Drittel verletzt das Eis verlassen. Die Deutschen haben damit nach drei Spielen drei Punkte auf dem Konto, am Mittwoch geht es für die Mannschaft von Marco Sturm mit dem Spiel gegen die Slowakei weiter.

So schnell kann das gehen: Am Freitag beim 2:1-Sieg zum Auftakt der WM war Patrick Hager mit seinem Siegtor noch der Matchwinner beim deutschen Team. Diesmal leitete der Kölner mit einem überflüssigen Foul im ersten Drittel wohl die deutsche Niederlage ein. Das deutsche Team hatte schon unkonzentriert begonnen und nach 64 Sekunden ein Gegentor durch Schipachjow hinnehmen müssen, war danach aber gut im Spiel. Und dann aber setzte Hager ein hartes Foul an, das ihm dann eine Matchstrafe bescherte und den Russen eine ausgedehnte Überzahl, die sie dann noch im ersten Drittel dazu nutzten, um ihre Führung auch 3:0 auszubauen.

Damit war das Spiel schon früh entschieden, auch Christian Ehrhoff mit seiner couragierten Vorstellung in seinem ersten WM-Spiel (zuvor hatte der deutsche Kapitän verletzt passen müssen) nichts ändern. Die Deutschen agierten viel zu undiszipliniert und schlitterten nach zwei weiteren Gegentreffern im zweiten Drittel in eine unnötig hohe Niederlage - so schlecht und taktisch undiszipliniert wie am Montag hat das deutsche Team in den jüngsten Jahren selten gegen die Russen ausgesehen. Bei der Heim-WM 2010 hatte es zwei knappe Niederlagen gegeben, 2011 sogar mal einen 2:0-Sieg bei der WM in der Slowakei und 2016 dann ein 1:4 im WM-Viertelfinale in Russland.

Am Montag aber waren die Deutschen ein großes Stück von einem guten Ergebnis entfernt. Immerhin gelang Brooks Macek im letzten Drittel ein Tor zum 1:5. Wenig später fälschte der Kölner Philip Gogulla einen Schuss sogar zum 2:5 ins russische Tor ab. Die Deutschen drängten danach auf den dritten Treffer, aber nach einem Konter der Russen fiel das das 2:6. Frederik Tiffels gelang dann aber noch das 3:6.