Am Freitag besiegte der Deutschen Tischtennis-Meister und Pokalsieger aus Berlin das Team Polens 26-maligen Meister KTS Tarnobrzeg mit 3:1. Damit machten die Berlinerinnen die 2:3-Auswärtsniederlage vom vergangenen Sonntag noch wett. Den Triumph machte Xiaona Shan perfekt, die wie in Tarnobrzeg das Spitzen-Einzel gegen Ying Han 3:2 gewann. Für Eastside war es nach 2012, 2014 und 2016 der vierte Triumph im Königswettbewerb und das dritte Triple aus nationaler Meisterschaft, Pokal und Champions League nach 2012 und 2016. In der gesamten Saison verlor der TTC in allen drei bestrittenen Wettbewerben nur das Final-Hinspiel gegen Tarnobrzeg. (dpa)

