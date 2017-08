Unmittelbar vor seiner Auswechslung ging Salomon Kalou noch einmal weite Wege, und das sogar in recht ansprechendem Tempo – zumindest im Vergleich zu seinen Kollegen. Die kamen ihm gerade entgegen, mit gesenkten Köpfen und mit schwerfälligen Schritten. Kalou joggte wenigstens zurück in den eigenen Strafraum, um dort den Ball zu holen und ihn auf den Anstoßkreis zu legen. Hertha BSC hatte gerade das 0:2 bei Borussia Dortmund kassiert, nach einer guten Stunde war das Spiel entschieden. Die Berliner kassierten am zweiten Spieltag die erste Saisonniederlage, der BVB hingegen blieb im 39. Heimspiel hintereinander ungeschlagen und behauptete durch den 2:0 (1:0)-Erfolg die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga.

Es war eine verdiente Niederlage für die Berliner, die sich vor 80.860 Zuschauer in Dortmund von der ersten Sekunde an starkem Druck ausgesetzt sahen. Die Dortmunder attackierten sehr früh, ließen Herthas Spieler nach der Ballannahme kaum einmal Atem holen, da standen sie ihnen schon auf den Füßen. Ein geordnetes Aufbauspiel der Gäste fand nicht statt. In der ersten Halbzeit befand sich der Ball zu knapp drei Vierteln in Besitz des BVB.

Herthas Trainer Pal Dardai dürfte nichts anderes erwartet haben. „Wir müssen leiden“, hatte der Ungar vor dem Spiel gesagt. Um der offensiven Wucht der offensivstarken Dortmunder etwas entgegenzusetzen, hatte er Niklas Stark in die Startelf befördert. Für den U-21-Europameister musste Alexander Esswein auf die Bank. Vladimir Darida rückte aus dem defensiven ins offensive Mittelfeld; aus dem 4-4-2 wurde bei eigenem Ballbesitz ein 4-2-3-1. Nur: Eigenen Ballbesitz gab es so gut wie keinen. Hertha war mit der Verteidigung des eigenen Tores schon genug gefordert.

Dortmund hatte enorm viel Ballbesitz

Immerhin das gelang den Berlinern ganz anständig. Trotz Dortmunder Dauerdruck und Dominanz im Mittelfeld geriet Herthas Tor nur selten in Gefahr. In den Anfangsminuten wurden die Gäste einmal ausgekontert, doch nach der Hereingabe von Christian Pulisic trat Maximilian Philipp, der in er Jugend mal für Hertha gespielt hatte, über den Ball. Umso ärgerlicher war es für die Berliner, dass der BVB nach einer Viertelstunde mit der zweiten klaren Offensivaktion in Führung ging. Die Dortmunder erkämpften sich auf der linken Seite den Ball zurück, Nuri Sahin flankte überlegt vors Tor, und Pierre-Emerick Aubameyang, einen Schritt vor Karim Rekik am Ball, traf mit links ins lange Eck.

Die Berliner hatten in der ersten Halbzeit eine Halbchance, als Vladimir Darida nach Vorarbeit von Mitchell Weiser den Ball nicht richtig traf. Zudem kam Stark nach einem Freistoß von Marvin Plattenhardt zum Kopfball, der allerdings nicht druckvoll genug war. So war das Beste aus Herthas Sicht, dass das Ergebnis denkbar knapp war und den Berlinern weiterhin alle Möglichkeiten auf zumindest ein Unentschieden bot.

Der Beginn der zweiten Halbzeit sah kam anders aus als das Spiel vor der Pause: Dortmund hatte den Ball, Hertha setzte eine gute Organisation dagegen, verteidigte aber ein bisschen höher – weil auch eine knappe Niederlage eben eine Niederlage ist. Die ersten Gelegenheiten aber hatte der BVB. Erst traf Philipp nach einer Flanke von Mario Götze den Ball nicht richtig, dann ging ein Schuss von Pulisic knapp am Tor vorbei. Sahin machte es nach einer knappen Stunde besser, als er aus gut 20 Metern per Dropkick genau in den Winkel traf und die Gastgeber mit 2:0 in Führung brachte.

Dardai brachte unmittelbar danach Alexander Esswein und Genki Haraguchi für Vedad Ibisevic und Salomon Kalou. Tatsächlich wurde es danach ein offeneres Spiel, weil Hertha nun mehr Risiko einging. Die Gäste kamen sogar zu einigen Chancen. Die beste hatte Innenverteidiger Sebastian Langkamp nach einer Ecke. Seinen Kopfball aber parierte Torhüter Roman Bürki mit einem glänzenden Reflex.