Die Fußballer von Hertha BSC erwarten in der Europa League weite Reisen. In Gruppe J treffen die Berliner auf Athletic Bilbao (Spanien), Luhansk (Ukraine) und Östersund (Schweden). Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco. "Wir freuen uns, dass wir wieder zurück sind in diesem Kreis", sagte Hertha-Manager Michael Preetz in Monaco. "Wir hoffen, dass es der ein oder andere Zuschauer mehr den Weg ins Olympiastadion findet als bei den vorherigen Europa-League-Teilnahmen."

Der 1. FC Köln erwischte eines der attraktivsten Lose: Arsenal London. Außerdem geht es in Gruppe H gegen BATE Borisov (Weißrussland) und Roter Stern Belgrad (Serbien). Die TSG Hoffenheim bekommt es in Gruppe C mit Sporting Braga aus Portugal sowie Ludogorez Rasgrad (Bulgarien) und Istanbul Basaksehir (Türkei) zu tun.

Die Auslosung in der Übersicht:

Gruppe A:

Villareal (Spanien)

Maccabi Tel Aviv (Israel)

Astana (Kasachstan)

Slawia Prag (Tschechien)

Gruppe B:

Dynamo Kiew (Ukraine)

Young Boys Bern (Schweiz)

Partizan Belgrad (Serbien)

Skenderbeu Korce (Albanien)

Gruppe C:

Sporting Braga (Portugal)

Ludogorez Rasgrad (Bulgarien)

TSG Hoffenheim

Istanbul Basaksehir (Türkei)

Gruppe D:

AC Mailand (Italien)

Austria Wien (Österreich)

HNK Rijeka (Kroatien)

AEK Athen (Griechenland)

Gruppe E:

Olympique Lyon (Frankreich)

FC Everton (England)

Atalanta Bergamo (Italien)

Apollon Limassol (Zypern)

Gruppe F:

FC Kopenhagen (Dänemark)

Lokomotive Moskau (Russland)

Sheriff Tiraspol (Moldawien)

FC Zlin (Tschechien)

Gruppe G:

Viktoria Pilsen (Tschechien)

Steaua Bukarest (Rumänien)

Hapoel Be'er Sheva (Israel)

FC Lugano (Schweiz)

Gruppe H:

FC Arsenal (England)

BATE Borisov (Weißrussland)

1. FC Köln

Roter Stern Belgrad (Serbien)

Gruppe I:

RB Salzburg (Österreich)

Olympique Marseille (Frankreich)

Viktoria Guimaraes (Portugal)

Konyaspor (Türkei)

Gruppe J:

Athletic Bilbao (Spanien)

Hertha BSC

Luhansk (Ukraine)

Östersund (Schweden)

Gruppe K:

Lazio Rom (Italien)

OGC Nizza (Frankreich)

Zulte Waregem (Belgien)

Vitesse Arnheim (Niederlande)

Gruppe L:

Zenit St. Petersburg (Russland)

Real Sociedad San Sebastian (Spanien)

Rosenborg Trondheim (Norwegen)

Vardar Skopje (Mazedonien)