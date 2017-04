Endlich mal wieder ein Top-Spiel, das den Namen auch verdient. Samstagabend, 18.30 Uhr, der FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund. Neulich spielte an diesem prominenten Sendeplatz Eintracht Frankfurt gegen Mönchengladbach, und dann auch noch 0:0. Oder soll man sich auf den Sonntagkracher Ingolstadt gegen Darmstadt freuen?

Nein, Bayern gegen Dortmund ist das Beste, was die Liga zu bieten hat. Auch wenn es nicht mehr um die Meisterschaft geht, sondern neben einem Funken Prestige eher ums Einspielen für die Champions League. Denn mit diesem Samstagsspitzenspiel starten die aufregendsten Wochen eines jeden Fußballjahres. Es stehen die entscheidenden K.-o.-Spiele in allen nationalen wie internationalen Wettbewerben an.

Die großen Teams der Branche spielen jetzt alle drei Tage, den ganzen April durch. Dienstag empfängt Dortmund im Viertelfinale der Champions League den AS Monaco, der neulich Pep Guardiolas Manchester City weggefiedelt hat. Einen Tag später gastiert Champions-League-Sieger und Weltklub Real Madrid bei den Bayern, ein für viele vorweggenommenes Finale. Die Rückspiele folgen eine Woche später. Und schließlich endet der heiße April mit dem deutschen Pokal-Halbfinale: Der FC Bayern empfängt Borussia Dortmund.

Wem das zu viel oder zu langweilig wird, sollte entweder die Sportart wechseln, oder aber nicht immer hinschauen, wenn irgendwelcher Fußball läuft. Denn gerade davon gibt es leider viel zu viel.