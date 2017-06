Alles auf den Prüfstand zu stellen, das hat Gianni Infantino gleich zur Chefsache erklärt, als er das Amt des Fifa-Präsidenten Fußball übernahm. Nun hätte es tatsächlich die ein oder andere Angelegenheit gegeben, die das gesteigerte Interesse des Weltverbandschefs bedurft hätte, aber mit derlei Nichtigkeiten wie Korruption und Amtsmissbrauch wollte sich Infantino nicht beschäftigen. Ihm sinnte und sinnt danach, die Sportart in ihren Grundfesten zu reformieren. Das heißt, er will ran an die Regeln.

Neuester Schrei ist ein Ideenpapier des dafür zuständigen Boards, das unter anderem auch den Vorschlag enthält, die reine Nettospielzeit von 90 auf 60 Minuten zu verkürzen, bei jeder Unterbrechung aber die Uhr anzuhalten. Schon vor Monaten hatte Marco van Basten, früherer Weltklassestürmer und heute von Infantino eingestellter Beauftragter für „Technische Entwicklungen“darüber sinniert, künftig das Abseits abzuschaffen und das Elfmeterschießen durch einen Shoot out, ähnlich wie beim Eishockey, zu ersetzen.

Das alles ist hahnebüchender Blödsinn, hat aber den aus Fifa-Sicht netten Nebeneffekt, dringlichere Themen zu verdrängen oder sie zumindest etwas aus dem Fokus rücken zu lassen. Es ist sicher kein Zufall, dass der Vorschlag zur Veränderung der Spielzeit gerade jetzt kommt, da der Confed-Cup in Russland beginnt. In jenem Land, das politisch zuletzt in der Kritik stand und dem Menschenrechtsverletzungen beim Bau der WM-Stadien vorgeworfen werden. Schon die WM-Vergabe an Russland vor sieben Jahren war umstritten. Von all dem Kopfschütteln, das der Weltverband seit vielen Jahren verursacht, ist einiges davon mit Kalkül hervorgerufen. Fußballspiele, die 60 Minuten dauern sollen, gehören ganz sicher in diese Kategorie.