Jivamukti Yoga

Diese Yoga-Variante eignet sich vor allem für spirituelle Menschen. Hier wird gesungen, gepredigt, meditiert, geatmet. Erst dann kommen die "Asanas", die klassischen Yogapositionen, an die Reihe. Jivamukti Yoga wird als ganzheitliches Lebenskonzept verstanden, nicht als Sport: Der Geist soll ebenso angesprochen werden wie der Körper. Deshalb bekommt man Auszüge aus der Yogaliteratur zu hören, spricht über Güte und Hingabe, singt auf Sanskrit zur Orgelmusik. Die Kurse sind dementsprechend mindestens 90 Minuten lang. Auch Essen und Trinken gehören zum Konzept.

Bei 40 bis 60 Grad leiden Anfänger besonders. Foto: dpa

Hot Yoga

Yoga in einer Sauna: So könnte man Hot Yoga wohl am besten beschreiben. Bei aufgedrehter Heizung und einer Betriebstemperatur von rund 40 Grad – bei "Sun Yoga Berlin" am Mehringdamm sogar bis 60 Grad – geht man eine immergleiche Folge von Übungen durch. Für Anfänger lautet die Ansage: nicht den Raum verlassen. Hört sich einfach an; wer aber die Hitze nicht gewöhnt ist oder den Fehler gemacht hat, kurz vor der Stunde etwas zu essen, den zieht es schnell nach draußen. Durchhalten aber lohnt sich. Der Effekt der Quälerei ist neben erstaunlicher Dehnbarkeit auch noch erhöhter Kalorienverlust.

Schwebend dem Nirvana entgegen. Foto: imago/ZUMA Press

Aerial Yoga

Schwebend, ganz schwerelos dem Nirvana entgegenturnen – das kann man beim Aerial Yoga. An der Decke befestigte Schlingentücher tragen das Körpergewicht und erlauben akrobatische Positionen wie den "Seestern": kopfüber und alle Viere von sich gestreckt hängt man dabei mit Hüfte und Oberschenkeln im Schlingentuch. Spaß- und Nervenkitzelfaktor: hoch. Die ständige Körperspannung kräftigt bei dieser Yogaform Muskeln im ganzen Körper, gleichzeitig kann der Yogi das Gewicht abgeben und den Rücken entspannen. Aerial Yoga Berlin etwa bietet Kurse in der Kulturbrauerei an.