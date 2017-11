Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat den ursprünglich bis 2019 laufenden Vertrag mit Hans Lindberg um zwei weitere Jahre verlängert. Damit wird der dänische Nationalspieler seine Laufbahn beim augenblicklichen Tabellenführer voraussichtlich im Alter von 40 Jahren beenden. „Mein Wunsch ist, dass ich meine Karriere in Berlin beende. Ich freue mich riesig auf die nächsten vier Jahre“, sagte der im Vorjahr verpflichtete Lindberg. Der Rechtsaußen kam im Januar 2016 vom insolventen HSV Hamburg und hat in dieser Saison 60 Tore in 14 Spielen erzielt.