Mit seinem ersten Bundesliga-Tor in diesem Jahr hat Bayern-Jubilar Thomas Müller den Klassiker gegen Borussia Mönchengladbach entschieden. In seinem 250. Ligaspiel für die Münchner sorgte der Weltmeister am Sonntag in der 63. Minute für den 1:0 (0:0)-Siegtreffer. Auf dem Weg zum 27. Meistertitel enteilt der FC Bayern der Konkurrenz mit großen Schritten. Der seit 19 Pflichtspielen unbesiegte Rekordmeister baute den Vorsprung an der Tabellenspitze vor RB Leipzig damit auf 13 Punkte aus

In diesem Tempo können sich die Bayern den Titel noch vor Ostern sichern. Die seit vier Spielen sieglosen Gladbacher verlieren hingegen die internationalen Startplätze nach der Heimniederlage vor 54.014 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park allmählich aus dem Blick.

Drei Tage nach dem Aus in der Europa League im deutschen Duell gegen Schalke fehlten den ersatzgeschwächten Gladbachern der verletzte Weltmeister Christoph Kramer und US-Nationalspieler Fabian Johnson sowie Lars Stindl und Mahmoud Dahoud. „Wenn wir einen sehr guten Tag haben und die Bayern nicht ihren besten, dann ist für uns alles drin“, sagte Kramer bei Sky. Prompt hätte Tony Jantschke den Favoriten in der Anfangsphase aus dem Gedränge beinahe überrascht.

Die Gastgeber standen tief, verteidigten eng gegen den Ball und warteten auf Kontergelegenheiten. Dieter Hecking hatte Beton angerührt - der Trainer war froh, dass es nach dem bitteren Europapokal-Aus gegen die Münchner ging. „Wenn Du da lange trauerst, wirst Du untergehen.“ Die kämpferische Einstellung stimmte, die Hausherren wehrten sich tapfer.

Robben trifft nur den Pfosten

Die Münchner hatten das Spiel unter Kontrolle, nur beim letzten Pass und im Strafraum fehlte die Genauigkeit. Kurz vor der Pause rettete der Pfosten bei einem Schuss von Arjen Robben, dann parierte Torhüter Yann Sommer stark gegen Robert Lewandowski. „Wir verteidigen mit sehr viel Leidenschaft“, sagte Borussias Assistenztrainer Dirk Bremser in der Pause. Fast 62 Kilometer hatten die Gladbacher bis dahin abgespult.

Auch nach dem Wechsel verteidigten sie leidenschaftlich - und waren auch nach vorne viel gefährlicher. Raffael (62.) vergab mit einem strammen Schuss aus 20 Metern sogar die Führung. Wenig später dann belohnten sich die Münchner. Wunderschön freigespielt von Thiago stellte Müller mit seiner typischen Art die Weichen. Seinen bislang einzigen Bundesliga-Treffer in dieser Saison hatte der Stürmer am 10. Dezember beim 5:0 gegen Wolfsburg erzielt. Danach drängten die Gladbacher, doch Nationalkeeper Manuel Neuer und das Glück des Tüchtigen verhinderten den Ausgleich.

Im 98. Bundesliga-Duell zwischen den beiden alten Rivalen holten sich die Bayern letztendlich völlig verdient den 48. Sieg. Stürmerstar Robert Lewandowski (21 Tore) konnte dagegen im Kampf um die Torjägerkanone keinen Boden auf den Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (23) und den Kölner Anthony Modeste (22) gutmachen. Auf den Spanier Xabi Alonso müssen die Bayern im nächsten Spiel nach der Länderspielpause gegen den FC Augsburg nach der fünften Gelben Karte verzichten. (dpa)