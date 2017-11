In der Südkurve des Kölner Stadions wehte eine einsame Fahne. Sie trug das Konterfei des jungen Hans Schäfer. Zu Ehren des vor kurzem verstorbenen Weltmeisters von 1954 hatten sich die Ultras des 1. FC Köln beim Spiel gegen Hertha BSC für ein eher minimalistisches Erscheinungsbild entschieden. Das passt auch zu dem Fußball, den ihre Mannschaft in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga spielt. Vier Tore hat sie bisher geschossen, zwei Punkte geholt – dabei blieb es auch nach dem Gastspiel von Hertha am Sonntagabend. Die Berliner feierten mit einem ungefährdeten 2:0 (1:0) vor 47 800 Zuschauern nicht nur den ersten Auswärtssieg der Saison. Sie blieben auch zum ersten Mal seit dem ersten Spieltag wieder ohne Gegentor. Wenn nicht gegen den 1. FC Köln, gegen wen dann?

Den Kölnern fehlten zwölf Feldspieler, acht davon sind so schwer verletzt, dass sie in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen werden. So schaffte es Yann-Aurel Bisseck in die Startelf des FC. Er ist nun mit 16 Jahren 11 Monaten und 18 Tagen der jüngste Bundesligaspieler der Kölner – und hat Mitchell Weiser abgelöst, der am Sonntag beim Gegner auflief. Bei den Berlinern kehrten nach dem Europa-League-Spiel in Bilbao Rune Jarstein, Per Skjelbred und Vedad Ibisevic in die Startelf zurück.

Hertha ist die einzige Mannschaft, gegen die die Kölner in diesem Jahr schon zwei Mal gewonnen haben, zuletzt vor einem Monat im Pokal. Dass sie trotzdem nicht vor Selbstvertrauen strotzen würden, erklärte sich angesichts ihrer Personalnot und ihrer Tabellensituation von selbst. Trotzdem hatte der FC in einem Spiel von überschaubarer Qualität und beschränktem Unterhaltungswert die ersten Offensivaktionen. Sehrou Guirassy verfehlte mit einem Distanzschuss aus 17 Metern knapp das Tor, genau wie Konstantin Rausch mit seinem Versuch nach Guirassys Kopfballablage.

Nach seiner langen Flaute hat Ibisevic nun in drei Spielen hintereinander getroffen

Die Gäste wirkten in ihrem Spiel deutlich gefestigter, ohne zu Beginn mit aller Macht nach vorne zu spielen. Die Führung nach einer Viertelstunde resultierte aus dem zweiten Eckball für Hertha. Davie Selke gewann im Strafraum das Kopfballduell, und Vedad Ibisevic vollendete zum 1:0, nachdem Torhüter Timo Horn den Ball nicht hatte festhalten können. Nach seiner langen Flaute hat Ibisevic nun in drei Spielen hintereinander getroffen.

Der Rückstand verunsicherte den Tabellenletzten vollends. Eine gute Gelegenheit hatte der FC vor der Pause noch. Nach einem Doppelpass mit Claudio Pizarro setzte Guirassy den Ball deutlich am Berliner Tor vorbei. In der Folge häuften sich die Ungenauigkeiten im Spiel der Kölner, das Publikum murrte immer häufiger. Gefährliche Offensivaktionen hatten bis zum Ende der ersten Halbzeit nur noch die Gäste. Die beste vergab Ibisevic, als er nach einer Flanke des starken Per Skjelbred mit einer Direktabnahme aus zwölf Metern an Horn scheiterte.

Zur zweiten Hälfte musste Herthas Trainer Pal Dardai wechseln. Jordan Torunarigha kam für Sebastian Langkamp, der über Probleme mit der Hüfte klagte. Bei den Kölnern brachte Peter Stöger Tim Handwerker und stellte vom 3-4-3- auf ein 4-4-2-System um. Der FC kam zumindest mit neuem Schwung aus der Kabine. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff wurde es brenzlig – nicht nur für Hertha, sondern auch für Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus. Guirassy kam im Berliner Strafraum zum Schuss, der Ball wurde von Karim Rekik geblockt. Bei der nächsten Spielunterbrechung konsultierte Steinhaus den Videoassistenten, ob ein strafbares Handspiel des holländischen Innenverteidigers vorgelegen hatte. Nach einer kleinen Ewigkeit und einem Blick auf den Monitor am Spielfeldrand entschied die Schiedsrichterin auf Weiterspielen.

Hertha beschränkte sich nun weitgehend auf eine gute Organisation, eine stabile defensive Ordnung und wartete auf Konter. Mit Erfolg. Davie Selke wurde von Matthias Lehmann im Strafraum von den Beinen geholt, den Elfmeter verwandelte Ibisevic nach 64 Minuten 2:0. Es war bereits sein zehntes Tor gegen den FC; gegen keinen anderen Bundesligisten hat der Bosnier so oft getroffen. Und es war die frühe Entscheidung in einem einseitigen Spiel. Zehn Minuten vor dem Ende erhob sich in der Südkurve noch mal ein mächtiger Chor: „Erster Fußballclub Köln“. Im Rest des Stadions hatte da schon längst die große Abwanderungswelle begonnen.