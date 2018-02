Salomon Kalou lag nahezu waagerecht in der Luft, er traf den Ball perfekt und bekam natürlich auch den angemessenen Applaus für seinen formvollendeten Fallrückzieher. Dass der Offensivspieler den Ball lediglich aus dem eigenen Strafraum geschlagen hatte – geschenkt. Die Zuschauer im eisigen Olympiastadion waren schon zufrieden, dass sie überhaupt einmal eine ästhetisch anspruchsvolle Aktion zu sehen bekommen hatten. Allzu viele waren es im Spiel zwischen Hertha BSC und der TSG Hoffenheim nämlich nicht. Der Berliner Fußball-Bundesligist sucht weiterhin die Leichtigkeit und findet sie nicht. Auch nach dem vierten Spiel des Jahres 2018 ist die Mannschaft von Trainer Pal Dardai noch ohne Sieg. Das gilt nach dem 1:1 (0:1) auch für die TSG Hoffenheim.

Während deren Trainer Julian Nagelsmann sein Team ordentlich verändert hatte, rotierte Dardai eher behutsam. Er entschied sich in der Innenverteidigung für den jungen Jordan Torunarigha – und gegen Fabian Lustenberger. Außerdem rückten Vladimir Darida (für Arne Maier) und etwas überraschend Alexander Esswein (für den verletzten Ondrej Duda) in die Startelf. Thomas Kraft, erneut für Rune Jarstein im Tor, verbrachte eine recht geruhsame erste Hälfte. Überhaupt war es von beiden Mannschaften eine dezente Darbietung vor einer dezenten Kulisse. Bei leichtem Schneefall wollten lediglich 32.598 Zuschauer das Spiel zwischen dem Elften und dem Neunten der Fußball-Bundesliga live miterleben. So sah die Begegnung auch aus: nach viel Mittelmaß.

Die Gäste waren die aktivere Mannschaft, sie hatten mehr Ballbesitz und auch etwas mehr Zug zum Tor. Aus Herthas Mittelfeld kam deutlich zu wenig. Allein wenn Valentino Lazaro am Ball war, gab es so etwas wie Spielkultur zu sehen. In der Anfangsphase zog er an der linken Außenbahn davon, seine Hereingabe aber konnte Davie Selke nicht verarbeiten, weil er von zwei Hoffenheimern attackiert wurde. Auf der Gegenseite versuchte es Andrej Kramaric aus der Distanz. Er nahm den Ball mit der Brust an, hielt ihn zweimal mit dem Knie hoch und versuchte es dann aus gut 25 Metern. Thomas Kraft war ein bisschen überrascht – doch der Ball flog knapp am Pfosten vorbei.

Drittes Unentschieden im vierten Rückrundenspiel

Nach etwas mehr als einer Viertelstunde mussten die Gäste einen harten Schlag einstecken. An der Mittellinie traf Torunarigha den Hoffenheimer Spielmacher Kerem Demirbay unabsichtlich, aber mit voller Wucht an der Wade. Es war eine unglückliche Situation, weil Herthas junger Innenverteidiger den Ball getroffen und danach durchgezogen hatte. Der Nationalspieler der TSG musste ausgewechselt werden.

Von Hertha ging nach vorne wenig. Die beste Gelegenheit, nach dem schönsten Spielzug der ersten Hälfte, hatte Rechtsverteidiger Peter Pekarik nach einer halben Stunde. Von Selke freigespielt, versuchte es der Slowake mit dem Außenrist – und verfehlte knapp das Ziel. Angesichts der insgesamt dürftigen Offensivbemühungen war es fast typisch, wie in der 38. Minute das erste Tor zustande kam – durch einen Foulelfmeter. Niklas Stark, Herthas Innenverteidiger, schien den Ball bereits unter Kontrolle zu haben, als er ihn aus dem Strafraum spielen wollte, traf er den früheren Herthaner Nico Schulz, der sich in seinem Rücken angeschlichen hatte.

Bei der Hereingabe von Serge Gnabry hatte Schulz – hinter der Torauslinie – im Abseits gestanden. Weil Stark den Ball aber schon unter Kontrolle hatte, wurde die Aktion vom Videoassistenten in Köln als neue Spielsituation gewertet. Demnach war es korrekt, dass Schiedsrichter Deniz Aytekin nicht auf Abseits und Elfmeter für die Hoffenheimer entschied. Andrej Kramaric verwandelte zum 1:0 für die Gäste. Für Hertha war der Treffer ein kleiner Schock, von dem sich die Berliner bis zur Pause nicht mehr richtig erholten. Innerhalb weniger Sekunden ließen sie zwei weitere Gelegenheiten für die TSG zu. Erst scheiterte Serge Gnabry freistehend an Thomas Kraft, nachdem sich Marvin Plattenhardt bei einem langen Ball verschätzt hatte. Gleich darauf kam Kramaric aus zentraler Position zum Schuss; er setzte den Ball jedoch unbedrängt über das Tor.

Mehr zum Thema Vor dem Heimspiel gegen Hoffenheim Vladimir Darida und die Zeichen der Zeit

Hertha war das Bemühen anzumerken, die zweite Halbzeit mit neuem Schwung anzugehen, aber eine klare Linie bekamen die Berliner zunächst nicht in ihr Spiel. Dardai reagierte, brachte schon nach 55 Minuten Vedad Ibisevic als zweite Spitze für Esswein. Der Bosnier war zumindest in der Nähe, als kurz darauf der Ausgleich fiel. Nach einer präzisen Flanke Lazaros kam Salomon Kalou mit Schwung aus dem Rückraum und wuchtete den Ball per Kopf zum 1:1 ins Tor. Es war der achte Saisontreffer des Ivorers. Hertha erhöhte danach den Druck. Aber mehr als das dritte Unentschieden im vierten Rückrundenspiel sprang nicht heraus.