Gameday - der Blog zum NFL-Wochenende : Überflieger Falcons und Dauerbrenner Patriots: der Super Bowl steht!

Die Halbfinals sind Geschichte, die New England Patriots und die Atlanta Falcons haben sich in beeindruckender Manier für das Spiel der Spiele in zwei Wochen qualifiziert. Die gesamte Action der Conference-Finals gibt es zum Nachlesen in unserem Blog.