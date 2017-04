Den Job von Alexander Butko hätte sicher jeder gerne: Volleyball-Zuspieler bei Zenit Kasan. Attraktiv ist er deshalb, weil Butko den Ball einfach sehr hoch in die Luft spielen muss. Es findet sich bei Kasan nämlich immer einer, vornehmlich sind das der phänomenale Wilfredo Leon oder auch der explosive Matthew Anderson, die von Höhen, die kein gegnerischer Block erreicht, die Bälle ins Feld prügeln.

Und so hat Butko den Ball auch im Halbfinale des Final Four der Champions League in Rom gegen die BR Volleys sehr steil nach oben gepritscht und auf seine sprunggewaltigen Abnehmer gewartet. Es hat mal wieder funktioniert. Allerdings mussten sich die hoch favorisierten Russen strecken.

Kasan hat sich durch ein 3:0 (25:21, 25:22, 25:13) für das Finale am Sonntag qualifiziert. Die Mannschaft von Trainer Wladimir Alekno kann damit zum dritten Mal in Folge die Champions League gewinnen. Die Berliner dagegen spielen zuvor um Platz drei gegen Perugia oder Civitanova, die am Abend das zweite Halbfinale ausspielen.

Es war trotz der Niederlage ein großes Spiel, das die Berliner in der 12.000 Zuschauer fassenden Mehrzweckhalle im Süden Roms ablieferten. Zenit Kasan ist die vermutlich beste Mannschaft der Welt. Wer bei diversen Wettanbietern 100 Euro auf Kasan gesetzt hat, hat etwa drei Euro plus gemacht. Doch so einseitig, wie es die Wettquoten ausdrückten, war die Begegnung nicht.

Leon führte die Russen zum Sieg

Schnell zeichnete sich ab, dass die Berliner sich nicht verstecken mussten vor dieser großzügig vom Energieriesen Gazprom gesponserten Mannschaft. Im ersten Durchgang hielten die Berliner bis zum 17:19 mit. Als es dann in die entscheidende Phase ging, spielte Butko die hohen Bälle fast ausnahmslos in die Himmelsrichtung von Leon. Der Außenangreifer ist ein Naturereignis, seine Sprünge atemberaubend. Traumwandlerisch sicher verwertete er seine Angriffe und holte für sein Team den ersten Satz.

Die Volleys aber waren nicht frustriert, vielmehr schienen sie sich Selbstvertrauen durch den knappen Satzverlust geholt zu haben. Gegen Zenit kann man sich gerne mal blamieren. Davon waren die Berliner um ihren starken

Kapitän Robert Kromm weit entfernt. Im zweiten Satz führten sie sogar schon 21:20 nach einer kleinen sportlichen Sensation: Berlins Aleksandar Okolic hatte einen Angriffsschlag von Leon geblockt. Der aber blieb davon unbeeindruckt. Butko suchte ihn wieder und Leon schlug eiskalt zu, auch mit zwei harten Aufschlägen. So ging auch dieser zweite Durchgang an Kasan.

Damit war die Gegenwehr der starken Volleys dann doch gebrochen. Im dritten Satz dominierten die Russen so, wie es die Wettquote versprochen hatte. Die Berliner verließen aber mit erhobenen Köpfen das Parkett.