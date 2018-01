Zwei Wochen sind es noch, dann beginnt in Berlin die einzige Weltmeisterschaft des Jahres 2018, die weltbesten Spielerinnen und Spieler im Hallenhockey werden vom 7. bis zum 11. Februar in der Max-Schmeling-Halle ihre Schläger kreuzen. Wir werden in unserem Blog zur WM das Turnier mit vielen kleinen und großen Themen begleiten und fangen jetzt schon mal an - Berlin ist schließlich Hockeyhochburg!