In Steglitz-Zehlendorf wächst du mit dem Hockey auf, sagt Jonas Diesing. Der Spieler und Trainer vom Berliner HC kann sich keinen besseren Sport vorstellen.

Fußball spielen, das kann irgendwie jeder. Hockey aber nicht, findet Jonas Diesing. 24 Jahre ist der gebürtige Zehlendorfer alt, bei ihm dreht sich seit über 20 Jahren alles um sein „Riesenhobby“. Drei bis vier Mal die Woche Training mit der Männermannschaft beim Bundesligisten Berliner Hockey-Club, dazu die Spiele am Wochenende und auch noch ein zeitintensiver Trainerjob beim Nachwuchs, der „Spaß macht, aber auch Kraft kostet“. Und das in einer Sportart, in der das ganz große Geld in Deutschland kaum zu verdienen ist. Das macht Hockey aber vielleicht auch kostbarer, diese Leidenschaft. Jonas Diesing, Student des Industriedesigns, sagt mit ausgeruhtem Zehlendorfer Idiom: „Was den Sport so attraktiv macht, ist eine extreme Vielseitigkeit, ausgeführt im Mannschaftssport, wo neben Augen- und Handkoordination für die notwendige Technik auch Athletik, physische Stärke und Taktik im Spiel kombiniert werden müssen.“



