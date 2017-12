Die Füchse bleiben schärfster Verfolger von Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen. Nach dem 27:23 (15:10) beim HC Erlangen am Donnerstagabend sicherten sich die Berliner Tabellenrang zwei mit nur einem Zähler Rückstand auf die Mannheimer. Es war für die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic das erhoffte Erfolgserlebnis, nach der deutlichen Niederlage zuvor im Spitzenspiel gegen die Löwen.

Erlangen erwies sich in der Anfangsphase als ebenbürtiger Gegner. In der 16. Minute (6:7) sorgten dann acht Treffer in Serie zum 14:7 für die Vorentscheidung. Berlins Torjäger Petar Nenadic war mit sieben Treffern der beste Schütze. „Es war wichtig, nach diesem ernüchternden Spiel (gegen Mannheim, Anm. d. R.) eine Reaktion zu zeigen“, sagte der Berliner Schlussmann Silvio Heinevetter.

Am 26. Dezember erwarten die Füchse nun im letzten Spiel des Jahres den SC Magdeburg in der Max-Schmeling-Halle (Beginn 15 Uhr). (Tsp)