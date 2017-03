Es war kurz vor fünf, als der freundliche Applaus von den Rängen in einen lauten Schrei überging: „…Weiser!“ Der Spieler mit der Nummer 23, auf den Hertha BSC mehr oder minder dreieinhalb Monate hatte verzichten müssen, betrat den Rasen des Olympiastadions. Mitchell Weiser hat das gewisse Etwas, das dem Spiel der Berliner manchmal abgeht. Und als wollte er das gleich mal unter Beweis stellen, narrte er gleich nach seiner Einwechslung einen Dortmunder Gegenspieler per Hackentrick.

Nicht nur wegen Weisers Rückkehr erlebte Hertha am Sonnabend einen schönen Nachmittag. Im Kampf um einen Europapokalplatz kam der Berliner Fußball-Bundesligist zu einem wertvollen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen Borussia Dortmund.

Die 74.667 Zuschauer im ausverkauften Olympiastadion sahen ein rasantes und unterhaltsames Spiel – und das von Beginn an. André Schürrle, einer von vier Neuen in der Startelf des BVB, hatte schon nach etwas mehr als einer Minute die erste gute Gelegenheit. Vom starken Shinji Kagawa perfekt frei gespielt, versuchte es der Nationalspieler mit einem Schlenzer – der Ball ging jedoch deutlich über das Tor. Genau wie ein paar Minuten später, als Matthias Ginter nach der ersten Ecke zum Kopfball hochsteigen konnte.

Aber auch die Berliner benötigten keine allzu lange Anlaufzeit. Genki Haraguchi versuchte es nach einem Konter von der Strafraumgrenze mit seinem schwächeren linken Fuß und setzte den Ball weit am Tor vorbei. Für den Japaner nicht ungewöhnlich. Ebenso wie für die Berliner insgesamt, die in dieser Saison noch kein einziges Kontertor erzielt haben. Das aber änderte sich am Samstagnachmittag in der elften Minute. Ginter ließ den Ball im Mittelfeld zu weit vom Fuß springen, Vedad Ibisevic ging dazwischen, zog davon und bediente schließlich Salomon Kalou in der Mitte, der den Ball aus drei Meter nur noch über die Linie stupsen musste. Im dritten Spiel gegen die Dortmunder in dieser Saison war Hertha damit zum dritten Mal 1:0 in Führung gegangen.

Der BVB hatte zuletzt oft Probleme mit dem Spiel der Berliner; der Rückstand machte es ihnen nicht leichter. Hertha stand defensiv gut, bot den Dortmundern keine Tiefe, die sie für ihr schnelles Spiel so dringend brauchen – und wurde seinerseits offensiv immer wieder gefährlich. Der sehr gute Kalou zwang Borussias Torhüter Roman Bürki mit einem Distanzschuss aus 20 Metern zu einer Flugeinlage, Raphael Guerreiro rettete im Anschluss an Herthas erste Ecke auf der Torlinie, erneut gegen Kalou, und unmittelbar vor der Pause hechtete der Ivorer in eine kniehohe Hereingabe von Marvin Plattenhardt. Mit der Hahnenkammfrisur des Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang hätte er wohl das 2:0 erzielt.

Den Gabuner hatte Herthas Defensive in der ersten Hälfte gut im Griff. Nur einmal kam er vor der Pause zum Abschluss, nachdem John Anthony Brooks nicht gut gestanden hatte. Der Berliner Innenverteidiger aber bekam noch seinen Fuß in den Schuss des Dortmunders und lenkte den Ball zur Ecke. Insgesamt war das Offensivspiel der Gäste von nicht allzu viel Esprit geprägt: Hohe Flanken in den Strafraum sind bekanntermaßen nichts, was Herthas Hünen in Verlegenheit stürzt.

Der erste Versuch unmittelbar zu Beginn der zweiten Hälfte wirkte da schon zwingender. Erik Durm spielte den Ball von rechts in die Mitte, Aubameyang aber verpasste am zweiten Pfosten denkbar knapp. Auf der anderen Seite besaß Per Skjelbred unmittelbar danach die große Chance zum beruhigenden 2:0. Kalou ließ den Ball geschickt passieren, Skjelbred kam an der Strafraumgrenze frei zum Schuss, verfehlte aber knapp das Tor. Kurz darauf vergab Haraguchi die nächste große Chance, erneut nach starker Vorarbeit von Kalou. Drei Meter vor dem Tor wurde er im letzten Moment noch von einem Dortmunder Verteidiger gestört.

Wer solche Gelegenheiten ungenutzt lässt, wird oft bestraft. So auch Hertha. Die Dortmunder konnten sich den Ball vor dem und im Strafraum der Berliner zupassen, bis Aubameyang mit einem Schuss ins kurze Eck zum 1:1 traf. Gleich danach vergab Gonzalo Castro nach einem Konter sogar die Gelegenheit zur Dortmunder Führung.

Als Hertha die Kontrolle über das Geschehen zu verlieren schien, reagierte Dardai mit der Einwechslung Weisers, der bei seinem ersten Antritt von Ginter erst kurz vor dem Strafraum per Foul gestoppt werden konnte. Plattenhardt trat an und setzte den Ball hart und präzise in den Winkel. Obwohl sein Schuss in die Torwartecke flog, konnte Bürki nichts ausrichten. Und anders als zuletzt gegen die Bayern rettete Hertha den Vorsprung diesmal auch über die Zeit.