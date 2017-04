Es gibt Gäste, die kommen einfach zur rechten Zeit zu Besuch. So, oder so ähnlich werden viele Herthafans gestern gedacht haben. Denn neben ihnen war auch die Mannschaft vom FC Augsburg ins Olympiastadion gekommen, die zuletzt arg ins Straucheln geraten war und auch gestern der gegnerischen Mannschaft freundlicherweise die Punkte überließ. Und so gewann Hertha BSC das Spiel vor 43.451 Zuschauern und unter bester sonntäglicher Frühlingssonne mit 2:0 (2:0). Trainer Pal Dardai sagte: "Wir haben mit viel Selbstvertrauen gespielt. Jeder war da, jeder hat seine Sache gut gemacht."

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie kam für die Berliner der 11. Heimsieg im 14. Heimspiel zur rechten Zeit. In der Tabelle klettert Hertha damit wieder auf Rang fünf hoch. Für die Augsburger hingegen wird es im Abstiegskampf nun immer ungemütlicher.

Die erste gute Nachricht des Nachmittags wies die Mannschaftsaufstellung aus - Herthas Wackelkandidaten konnten auflaufen. John Anthony Brooks und Sebastian Langkamp bildeten die Innenverteidigung, Marvin Plattenhardt nahm nach auskurierter Ohrenentzündung seinen Stammplatz auf der linken Seite der Abwehrkette ein. Doch gestern ging es weniger um die eigene Defensive, die gewohnt sicher stand. Vielmehr legte Hertha den Vorwärtsgang ein gegen die zuletzt in fünf Spielen sieglosen Augsburger. Und nach gut zehn Minuten klingelte es ein erstes Mal. Nach einer Ecke, einem geblockten Kopfball von Salomon Kalou, kam Valentin Stocker an der Strafraumgrenze zum Schuss. Dieser verunglückte etwas, doch Brooks, der bei Eckbällen immer noch vorn geht, hielt seinen Kopf rein – mit seinem zweiten Saisontor erzielte er die Führung.

Es war eine Führung, die Hertha in die Füße spielte. Für gewöhnlich gestalten sich die Duelle beider Mannschaften recht zäh, diesmal aber blieben die Berliner am Drücker. Weitere zehn Minuten später hatte dann Vedad Ibisevic das 2:0 auf dem Fuß, doch der Kapitän, der nach abgesessener Sperre wieder im Sturmzentrum spielte, scheiterte mit seinem Schuss am guten Augsburger Torwart Marwin Hitz.

Die Mannschaft von Pal Dardai zeigte sich spielfreudig und engagiert. Vor allem Stocker und Kalou, die immer wieder die Flügel tauschten, waren sehr agil. Und dieses beiden Spieler waren dann auch am 2:0 maßgeblich beteiligt. Im zentralen Mittelfeld setzte sich Ibisevic gegen zwei Augsburger gut durch, seinen Steilpass nahm Kalou auf, der wiederum uneigennützig auf den mitgelaufenen Stocker querlegte. Der Schweizer drückte den Ball locker über die Torlinie. Es war sein vierter Saisontreffer.

In der ersten Halbzeit erspielte sich Augsburg nicht eine Torchance

Die Berliner hatten das Sonntagsspiel recht schnell und recht deutlich unter Kontrolle. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum wirkte vom Negativlauf der vergangenen Wochen verunsichert. In der ersten Hälfte erspielten die Augsburger sich nicht eine echte Torchance.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht. Die Berliner blieben spielbestimmend und feldüberlegen. Die Augsburger, die zwei-, dreimal ordentlich zulangten, hatten fußballerisch herzlich wenig zu bieten. Und so waren es wieder die Berliner, die in der zweiten Halbzeit die ersten Torchancen hatten. Erst strich ein Schuss des aufgerückten Rechtsverteidigers Peter Pakerik über die Latte, dann, nach knapp einer Stunde, parierte Torwart Hitz einen direkten Freistoß von Plattenhardt glänzend. Dieses Duell wiederholte sich dann noch einmal kurz vor Schluss, wieder entschärfte Augsburgs Bester, einen schönen Freistoßschuss Plattenhardts.

Die vielleicht beste Chance der zweiten Hälfte bot sich Herthas Torjäger Ibisevic. Mit einem einfachen Trick hatte sich der Bosnier auf Höhe der Strafraumgrenze in beste Schussposition gebracht, doch Herthas Torjäger verzog. Anschließend mischte Herthas Trainer ein wenig sein Personal. Für Stocker, der auffällig spielte, kam Maximilian Mittelstädt (später kam noch Allan für Niklas Stark). Kurz darauf verhinderte Hitz erneut das drohende 0:3 aus Augsburger Sicht. Beim Schuss von Vladimir Darida riss der Torwart reflexartig die Fäuste hoch.

Dem Anhang der Berliner war das am Ende herzlich egal, ihre Mannschaft lag klar auf Siegkurs, was in der sonnengefluteten Ostkurve hingebungsvoll besungen wurde. Ärgerlich war nur, dass sich Darida noch unnötigerweise seine fünfte Gelbe Karte einhandelte. Herthas Spielmacher ist damit für das kommende Auswärtsspiel in Mainz gesperrt.