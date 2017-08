Nach dem Abstieg wurde Martin Luppen Trainer bei Hertha, der gerade den Zweitligisten Fortuna Köln ins DFB-Pokalfinale geführt hatte.

Man wusste von den älteren Spielern, dass Luppen so ein Lehrertyp war und selbst nicht auf höherem Niveau gespielt hatte. Aber er hat von Anfang an auf mich gesetzt. Leute wie Thomas Remark waren plötzlich hinter mir, von heute auf morgen. Für mich war Martin Luppen ein wichtiger Mann. Er war auch der Erste, der mit großen Bildern an der Wand gearbeitet hat, mit Tafel und Taktik. Das kannten wir von Gawliczek gar nicht.

Was war Gawliczek für ein Trainer?

Der war damals schon über 60, hatte als Co-Trainer von Sepp Herberger gearbeitet. Das war relativ alte Schule. Gawliczek hat auch mal Spieler verwechselt, das war schon lustig. Vor einem Spiel gegen Hannover 96 hat er in der Mannschaftssitzung gesagt: „Hannover hat einen Stürmer, auf den müssen wir aufpassen. Das ist der Schatzmeister.“ Er meinte Dieter Schatzschneider. Die älteren Spieler sind vor Lachen vom Stuhl gekippt.

Luppen blieb nur ein Jahr.

Hertha wollte natürlich direkt wieder aufsteigen. Aber davon waren wir weit entfernt. Nach oben hatten wir keine Chance. Am Ende sind wir Elfter geworden. Und auch in den Jahren danach haben wir nie am Aufstieg gelutscht. Dafür hatten wir einfach nicht die entsprechende Mannschaft.

1986 stieg Hertha sogar in die Oberliga ab.

Das war der Hammer. Mit dieser Mannschaft, mit Andreas Köpke im Tor, Gregor Grillemeier, Hanne Weiner, hätten wir niemals absteigen dürfen. Ich bin mir auch sicher, mit Uwe Kliemann als Trainer, den wir alle sehr gemocht haben, wäre das nicht passiert. Als er im Winter entlassen wurde, standen wir irgendwo im Mittelfeld. Ich weiß nicht, warum er gehen musste. Vielleicht musste aus Publicity-Gründen ein großer Name her.

Für Kliemann kam Rudi Gutendorf.

Vor dem Hallenturnier in der Deutschland-Halle hat Gutendorf eine brennende Rede gehalten, danach haben wir das Turnier gewonnen. Vielleicht hat uns das die Sinne vernebelt. Wir haben damals ein angenehmes Leben geführt. Gutendorf hat Geschichten aus Afrika und Australien erzählt. Wir waren Zweitligaspieler und zufrieden damit. Wir hatten nicht den Weitblick, dass das eigentlich falsch war und haben den Abstieg mehr oder weniger hingenommen. Die Gefahr haben wir irgendwie weggeschoben. Wir haben ja auch mehr im Café gesessen, als auf dem Platz gestanden.

Wieso das?

Irgendwann hatten wir so viele Verletzte, dass Gutendorf gesagt hat: Trainieren ist zu gefährlich. Wir haben uns dann mit dem Mannschaftsrat im Wiener Café getroffen, Kuchen gegessen und über Fußball geredet. Zum Schluss waren wir 14 Leute im Mannschaftsrat, weil jeder mit zum Kaffeetrinken wollte. Nur Andy Köpke hat sich aufgeregt, weil er lieber auf den Fußballplatz wollte. Aber am Ende war er, glaube ich, auch im Mannschaftsrat. Furchtbar war das.

Haben Sie die Gefahr unterschätzt?

Ja, ganz sicher. Wir haben gedacht: Mein Gott, dann werden wir eben Dreizehnter. Für die letzten Spiele kam noch Jürgen Sundermann. Von heute auf morgen war plötzlich totale Disziplin angesagt. Sundermann hat angefangen, richtig durchzugreifen. Man durfte nicht mehr in Badelatschen zum Frühstück kommen und solche Sachen. Das kannten wir gar nicht mehr. Wir haben noch mal neuen Schwung gekriegt. Aber es hat nicht mehr gereicht. Am vorletzten Spieltag hätten wir gegen Freiburg gewinnen müssen, da hat Souleymane Sané kurz vor Schluss das 1:1 gegen uns gemacht. Und am letzten Spieltag haben wir in Aachen verloren.

Wie haben Sie den Absturz des Klubs in die Bedeutungslosigkeit erlebt?

Das war furchtbar, katastrophal. Ich habe geheult. Aber gleich nach dem letzten Spiel, noch im Hotel in Aachen, habe ich zwei Anrufe von Vereinen bekommen, die mich verpflichten wollten. Ich war damals 25 und mir war klar, dass ich in der Zweiten Liga bleiben will. Hertha hat mir zwar auch ein Angebot gemacht, aber für mich war es kein Thema, gegen Frohnau oder den SSV zu spielen.

Das Gespräch führte Stefan Hermanns.

Heikko Glöde, 56, wurde in Berlin geboren und spielte von 1982 bis 1986 für Hertha BSC. Danach lief er unter anderem für Osnabrück auf. Heute arbeitet er als Physiotherapeut.