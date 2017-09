Inwiefern können Sie von Ihren internationalen Erfahrungen als Spieler jetzt als Trainer profitieren?

Das ist ein ganz anderer Fußball als in der Bundesliga, das muss man wissen. Auch meine Erfahrung als Trainer der ungarischen Nationalmannschaft hilft mir dabei, das jetzt meinen Spielern beizubringen. Die Frage wird sein, wie schnell wir unsere Spielweise umstellen und unseren Willen auch gegen international erfahrene Teams durchsetzen können. Wenn wir die Gruppenphase überstehen sollten, ergibt sich durch die k.o.-Spiele eine unglaubliche Drucksituation. Das lässt sich nicht im Training einstudieren. Den Effekt, volle Leistung zu bringen, wenn es darauf ankommt, lernt man nur in solchen Spielen.

Dennoch haben Sie darauf bestanden, dass der europäische Wettbewerb den Spielern vor allem Spaß bringen soll.

Weil es nicht sein kann, dass alle immer nur davon reden, wie schwierig diese Saison für uns wird. Das lasse ich nicht gelten. Die Fans wollten in die Europa League und wir wollten das auch. Jetzt haben wir es geschafft und wollen es genießen. Das heißt aber nicht, dass wir es auf die leichte Schulter nehmen. Ich will immer gewinnen. Ich hasse es zu verlieren.

So groß scheint das Interesse für die Europa League aber gar nicht zu sein. Schon bei Ihrem letzten internationalen Spiel kamen gerade einmal 13.500 Zuschauer ins Olympiastadion. Dieses Mal werden auch nur 20.000 erwartet.

Es ist schwierig, das zu erklären. In der Woche müssen die Menschen arbeiten und kommen nicht mehr um 21 Uhr ins Stadion, erst recht nicht mit Kindern. Außerdem ist es auch eine Frage des Geldes. Viele Familien haben sich das genau eingeteilt. Und so ein Stadionbesuch ist nicht ohne. Da kauft man die Tickets, Bier, eine Bretzel und vielleicht noch eine Wurst und dann ist man schon eine Menge los. Ich mache da niemandem einen Vorwurf, der nicht kommt.

Wie viele Zuschauer wären denn angemessen für den Auftakt gegen einen spanischen Spitzenklub wie Athletic Bilbao?

Ich bin schon zufrieden, wenn 20 000 kommen. Das Beste wäre, wenn der Unterrang voll wäre.

Das reicht Ihnen als Unterstützung? Vom sportlichen Wert müsste so ein Spiel doch deutlich mehr Fans anziehen.

In einer kleineren Stadt wäre das Stadion sicher voll, aber wir haben hier in Berlin eine besondere Situation. Wir wissen, dass es so ist, und darüber zu diskutieren, ist müßig. Es hat sich über die Jahre so entwickelt und eingependelt. Im vergangenen Jahr haben wir fast alle Heimspiele gewonnen und trotzdem hat sich der Zuschauerschnitt nicht verändert. Die Menschen verfolgen Hertha ja auch so: vor dem Fernseher oder in der Zeitung. Beim Einkaufen spricht mich jeder darauf an, jeder ist bestens über Hertha informiert. Jeder weiß, was los ist. Nur ins Stadion gehen sie nicht.

Wie können Sie das als Verein verändern?

Wir versuchen als Mannschaft so gut zu spielen, dass wir die k.o.-Runde in der Europa League erreichen. Dann werden die Menschen hoffentlich ein bisschen etwas investieren, um uns zu sehen. Es wäre es schön, wenn das Stadion dann voll wäre.

Sollten sie gleich gegen Bilbao gewinnen, stehen die Chancen dafür gut. Die beiden Teams machen vermutlich den Gruppensieg untereinander aus.

Für uns wäre es gut, gleich zu gewinnen. Aber Bilbao ist eine sehr gute Mannschaft mit erfahrenen Spielern. Von mir aus kann Bilbao auch Erster werden, wenn wir auf Platz zwei landen. Dafür müssen wir die Heimspiele gewinnen. Aber wir sollten uns davor hüten, die kleinen Mannschaften zu unterschätzen. Die haben alles gegeben, um überhaupt in den Wettbewerb zu kommen und wollen sich gut präsentieren.

Was erhoffen Sie sich denn für Ihre Entwicklung als Trainer von Ihrer ersten Europapokalteilnahme?

Ich glaube, dass ich in den vergangenen zweieinhalb Jahren schon sehr viel gelernt habe – auch aus meinen eigenen Fehlern. Jedes Spiel, jeden Tag, jedes Training, das ich leite, verinnerliche ich. Das ist wie mit einer großen Eiche. Das Grüne in der Baumkrone kommt und geht, aber die Wurzel im Boden wird immer stabiler und größer. Dieses Jahr werde ich lernen, wie man als Trainer mit der Doppel- und Dreifachbelastung am besten umgeht. Das hilft uns hoffentlich irgendwann dabei, noch größere Ziele zu erreichen.

Also doch die Champions League?

Ich habe in meinem Trainerleben immer drei Ziele gehabt. Das Ziel Nationaltrainer habe ich geschafft, wenn auch vielleicht etwas zu früh. Dann möchte ich einmal mit Hertha im DFB-Pokalfinale stehen und einmal in der Champions League spielen. Danach sehen wir weiter.