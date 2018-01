Auch als die Bartalis in ihrem Keller eine Familie versteckten, weihte er seine Frau nicht vollends ein. Dass es sich um Juden handelte und sie sich damit einer großen Gefahr aussetzten, erzählte er nicht. Die Goldenbergs waren Bekannte von Bartalis Schwager. Als die Wehrmacht nach dem Einmarsch Jagd auf Juden machte, mussten unzählige Familien in den Untergrund. Giorgio, der Sohn der Goldenbergs, kam erst ins Kloster und gab sich dort als Christ aus. Später holten ihn die Eltern in den Keller der Bartalis, wo sich die Familie etwa ein Jahr bis zum Kriegsende versteckte. „Bartali kam selten, um Essen zu bringen, oder seine Frau kam zu uns. Daran erinnere ich mich, ich war ein Kind von neun Jahren. Sieben, acht Mal, zehn Mal insgesamt kam er“, sagte Giorgio Goldenberg, der nach dem Krieg nach Israel auswanderte und den hebräischen Namen Shlomo Pas annahm, dem Deutschlandfunk 2012. Ohne Bartali hätten sie wohl nicht überlebt, vermutet Pas. „Er ist wahrscheinlich der Grund, dass ich noch am Leben bin.“

Die Geschichte von ihm und dem Radsportidol hat Pas seitdem mehrfach erzählt. Dennoch hat es lange gedauert, bis Bartali für seine Taten posthum geehrt wurde. Die Verantwortlichen des Yad Vashem, der offiziellen Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem, taten sich jahrelang schwer mit Bartali. Mehr als 25.000 Nicht-Juden wurden seit 1948 zu „Gerechten unter den Völkern“ erklärt, darunter Oskar Schindler. Die Ehrung hat jedoch klar definierte Anforderungen – und diese sind nicht so leicht zu erfüllen. Es reicht nicht nur, Mitglied im Widerstand gewesen zu sein. In Frage kommt nur, wer ein großes Risiko eingegangen ist und konkret an Rettungsaktionen beteiligt war. Zudem muss alles zuverlässig belegt sein.

2013 wurde Bartali "Gerechter unter den Völkern"

Im Falle von Bartali war lange die Frage, ob der Keller ihm selbst gehört hat. „Ich weiß nicht genau, ob Bartali selbst der Besitzer des Kellers war oder sein Schwager. Ganz sicher einer von den beiden. Aber warum ist das wichtig? Wichtig war, dass er mich und meine Familie in diesen Keller brachte und unser Leben rettete. Und höchstwahrscheinlich war seine gesamte Familie in großer Gefahr“, sagte Pas.

2013 war Yad Vashem endlich überzeugt. Im Beisein von Bartalis Frau und seinen Kindern wurde er in Jerusalem zum „Gerechten unter den Völkern“ ernannt – einen Monat, nachdem Dalla Costa diese Ehre posthum zuteil wurde. „Gino Bartali, ein frommer Katholik, war Teil eines jüdisch-christlichen Netzwerks, das hunderte Juden gerettet hat“, hieß es in der Mitteilung des Yad Vashem. Schon 2005 wurde Bartalis Frau vom damaligen italienischen Staatspräsidenten Carlo Azeglio Ciampi stellvertretend die goldene Ehrenmedaille verliehen.

Ob Bartali selbst dies alles gefallen hätte? Er stand nicht gerne im Mittelpunkt, war „kein Mann großer Worte“, wie seine Enkelin Laura in ihrem Blog „Biciclettami“ schreibt. Bartalis Herkunft prägte ihn tief. Als Bauernsohn lebte der Mann mit der markanten Nase trotz aller späteren Erfolge ein einfaches Leben. Familie, Religion, Radsport – darum ging es Bartali. Alleine auf dem Fahrrad fühlte er sich am wohlsten. Vielen Kollegen war der stille Einzelgänger suspekt. Bartali war wortkarg, asketisch. Vor den Rennen trank er stets einen Espresso und rauchte eine Zigarette, um den Kreislauf in Gang zu bringen. Es war ein anderer Radsport, damals in den dreißiger, vierziger und fünfziger Jahren. Rauer, ursprünglicher, gefährlicher. Aber auch aufrichtiger. Ehre spielte für die Fahrer eine große Rolle.

In Italien gab es nur Bartalisti oder Coppisti

1940, Bartali hatte den Giro schon zweimal gewonnen, stellte ihm sein Team den jungen und noch unbekannten Fausto Coppi zur Seite. Nachdem Bartali aufgrund eines Sturzes keine Chance mehr auf den Gesamtsieg hatte, wurde Coppi zum Kapitän ernannt. Ohne jegliche Eitelkeiten stellte sich Bartali in dessen Dienst und führte ihn die Alpen hoch. Als der völlig erschöpfte Coppi aufgeben wollte, fuhr Bartali einige Meter zu seinem Kollegen zurück und brüllte ihn an: „Coppi, du bist nur ein Wasserträger! Nur ein Wasserträger!“ Coppi fuhr weiter und gewann den ersten von fünf Giros.

Italiens Radsportlandschaft spaltete sich in der Folge in Coppisti und Bartalisti. Die Fahrer selbst wollten von einer erbitterten Rivalität aber nichts wissen. Sie trieben sich gegenseitig zu Höchstleistungen an, ließen es dabei aber nie an Respekt mangeln. Ausdruck dessen ist ein Foto von der Tour de France 1952, wo Bartali Coppi eine Wasserflasche reicht. Es ist eines der bekanntesten Fotos der Radsportgeschichte.

Auch Jahrzehnte später ist Bartali in Italien unvergessen. 1979 widmete ihm der legendäre Musiker Paolo Conte ein Lied, das bis heute immer wieder zu hören ist. Darin singt Conte über einen Tag in den Bergen, als Zuschauer eines Radrennens: „Orange geht dieser Tag unter und füllt sich mit undeutlichen Erinnerungen. Ich bleibe gerne an dieser Landstraße, so voller Staub. Wenn du gehen willst, geh. Ich warte hier auf Bartali.“