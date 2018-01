Schattenboxen vor der Skyline Ammans. Foto: SheFighter/Promo

"Innerhalb von fünf Minuten war der Kurs ausgebucht"

Während ihrer gesamten Karriere hatte Khalifeh keine einzige weibliche Trainerin. Daher ist es für sie ein wichtiges Ziel, bei SheFighter Frauen zu selbstbewussten Trainerinnen auszubilden. Mittlerweile gibt es 250 Trainerinnen weltweit.

Auch Sarah Barakah absolvierte das „Training for Trainers“. Aus Amman führte sie der Weg über New York nach Weimar, wohin sie ihrem Mann folgte.

„Ich hätte in Jordanien nie dieselben Freiheiten als Frau gehabt wie in Deutschland oder den USA. Dort gab es Männer, die ausnutzten, dass sie Einfluss auf meine Entscheidungen hatten“, berichtet Barakah. Sie verließ Jordanien aber mit einem weinenden Auge: „Die Frauen bei SheFighter waren für mich eine Familie.“

Die 29-Jährige unterrichtet seit vier Jahren, aktuell im Hochschulsport der Universität Weimar. Gerade ist sie dabei, einen monatlichen Kurs für geflüchtete Frauen in Berlin einzurichten.

Sie hilft Khalifeh, SheFighter in den Niederlanden und in Deutschland zu etablieren und ein richtiges SheFighter-Studio zu eröffnen. Es hat sie überrascht, wie hoch der Bedarf nach reinen Frauenkursen auch hierzulande ist. „Innerhalb von fünf Minuten war mein Kurs in Weimar ausgebucht.“

Frauen wählen Barakahs Kickbox-Kurs aus den verschiedensten Gründen: Einige sagten Barakah, dass sie in den gemischten Kursen keine Sparringpartner in ihrer Gewichtsklasse oder Größe fanden. Eine andere erzählte frustriert, dass die Männer in den Kursen zu vorsichtig mit ihr umgingen und beim gemischten Training nicht ordentlich zurückschlugen.

Frauen lernen bei SheFighter, sich selbstbewusst zu verteidigen. Foto: SheFighter/promo

Hier lernen sie Selbstverteidigung und Selbstbewusstsein

Bei SheFighter lernen die Frauen auch ganz praktische Selbstverteidigung, zum Beispiel, wie sie sich aus Klammergriffen am Handgelenk und Würgegriffen befreien oder gegen mehrere Angreifer wehren. Am besten ist es aber, es kommt gar nicht zum Ärgsten: Khalifeh und Barakah geht es vor allem darum, dass die Frauen sich selbst vertrauen, dass sie sich verteidigen können. „Wenn sie richtig steht, wird sich der Angreifer überlegen, ob er sich mit dieser Frau anlegen will“, sagt Khalifeh.

„Wir können nicht verneinen, dass Gewalt gegen Frauen existiert, weltweit“, sagt Barakah. Ein Raum, in dem Frauen nur Frauen trainieren, sei deshalb für das Selbstbewusstsein besonders wichtig. Hier werden alle Stereotype vergessen, damenhaftes Verhalten gibt es nicht mehr. „Hier kicken und schlagen wir zu, und weit und breit steht kein einziger Mann. Wir tun das nur für uns.“