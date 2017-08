Bolt, geboren und aufgewachsen im Norden Jamaikas, wurde demnach eines Tages von seinem Sportlehrer ein Lunchpaket mit Huhn und Reis versprochen. Voraussetzung war, dass er den bis dahin schnellsten Jungen in der Schule über 100 Meter besiegt. Bolt bekam natürlich sein Lunchpaket. Es ist eine hübsche Anekdote, aber sie erklärt nicht, warum aus Bolt dieser grandiose Sprinter geworden ist. Wenn überhaupt, dann hat Bolt an diesem Tag gelernt, dass er sich etwas verdienen kann mit seinen schnellen Beinen. Den Rest hat er seinen Genen zu verdanken – und seinem Heimatland Jamaika.

In dem Inselstaat läuft seit vielen Jahren vieles falsch. Das Land taumelt von einer Wirtschaftskrise in die nächste, Korruption und Bandenkriminalität grassieren. Was in Jamaika aber funktioniert, ist die Leichtathletik, vor allem in den Sprintdisziplinen. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro im vergangenen Jahr holte Jamaika sechs Gold-, drei Silber- und zwei Bronzemedaillen – allesamt im Sprint. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl (drei Millionen) gibt es kein anderes Land, das erfolgreicher ist. Die Leichtathletik ist die Sportart Nummer eins in Jamaika, die Schulen führen schon bei kleinen Kindern knallharte Ausleseverfahren durch. Jedes Jahr Ende März finden über fünf Tage in Kingston die großen Duelle zwischen den High Schools vor 35 000 Zuschauern statt, es ist die mit Abstand größte sportliche Veranstaltung in Jamaika. Die Kids wollen nicht Fußballer, Tennisspieler oder Basketballer werden, sie wollen Sprinter werden.

Mit 15 erlebte Bolt den besten Moment seiner Karriere

Bolt wollte auch der Schnellste sein, aber er tat sich schwer damit, dass er auch etwas dafür tun musste. Sein im Jahr 2011 verstorbener Trainer Pablo McNeil beklagte sich oft, dass Bolt nicht ernsthaft trainiere. Ob er ihn dadurch nur antreiben wollte? Eher nicht, der junge Bolt war schlampig, aber er war eben auch ein läuferisches Genie. 2002 wurde die Leichtathletik-Welt erstmals Zeuge davon.

In diesem Jahr fanden die U-20-Weltmeisterschaften in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston statt, Bolt gewann über 200 Meter – mit gerade einmal 15 Jahren. Wenn man sich heute das Rennen ansieht, erkennt man sofort, wie unausgegoren sein Laufstil damals war. Bolt streckt den Kopf schräg nach hinten. Es sieht aus, als würde sein Oberkörper den schnellen Beinen nicht folgen können. Aber wie heute liegt er nach dem Start zurück und distanziert die anderen mit diesen großen Schritten im zweiten Drittel des Rennens. Bolt lief bei dieser Junioren-WM in 20,61 Sekunden ins Ziel. „Das war der beste Moment meiner Karriere“, sagt er heute noch zu diesem Lauf.

Vielleicht sagt er das auch, weil danach die richtige Plackerei für ihn losging. Weil sich dann ein professionelles Umfeld um ihn scharte. In diesem Punkt unterscheidet sich die Leichtathletik nicht vom Fußball. Scouts sitzen bei Junioren-Wettbewerben auf den Tribünen. Nur sind sie nicht angestellt bei Vereinen, sondern bei Sportartikelherstellern. Bolt, das war allen nach dem Lauf in Kingston klar, war das größte Versprechen der kriselnden Leichtathletik. Puma erhielt den Zuschlag. Dann ging die professionell angeleitete Knochenmühle los, die in die Fabelzeiten von 2009 in Berlin und die vielen Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen mündete.