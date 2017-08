Die Zeiten, die er in seiner besten Phase lief, sind heute noch vielen ein Rätsel. Oder anders formuliert: Es gibt Zweifel, ob sie ohne Doping überhaupt möglich waren, schon allein aus Gründen der Sprint-Historie. Ben Johnson, Linford Christie, Justin Gatlin, Tyson Gay oder Bolts Landsmänner Asafa Powell und Nesta Carter, um nur wenige zu nennen – sie alle sprinteten mit Substanzen im Blut, die sie nicht im Blut haben durften. Warum also sollte der Allerschnellste sauber sein? Zumal es etliche Berichte gab über die laxen Dopingkontrollen in Jamaika. Waren Bolt und sein Team gewiefter als die anderen, haben sie sich nur nicht erwischen lassen?

Ralph Beneke weiß das natürlich auch nicht. Der Mann ist Leiter des Institutes für Sportwissenschaft und Motologie der Universität Marburg und hat einen anderen, einen naturwissenschaftlichen Blick auf Usain Bolt. Beneke hat die Sprints von Bolt, speziell dessen Weltrekordläufe in Berlin analysiert und bis ins kleinste Detail seziert.

Der Wissenschaftler hat auf Grundlage ausgesuchter physiologischer und biomechanischer Modelle unter anderem Bodenkontaktzeiten, Kräfte und Leistungen berechnet und so Erklärungen für die Fabelzeiten Bolts gefunden, die anfangs zum teil kontrovers diskutiert wurden, inzwischen aber weitgehend anerkannt sind. „Der Hauptvorteil von Bolt“, sagt er, „liegt in seiner Größe von 1,96 Meter begründet.“ Bei seinem 100-Meter-Weltrekord habe er 41 Schritte gemacht, die Sieger vor ihm hätten meist 45 Schritte gebraucht. „Bolt spart dadurch zum einen Energie, und zum anderen hat er bei seinen wenigen Schritten einen kraftvolleren und etwas längeren Bodenkontakt als die anderen. Er erzielt dadurch einen größeren Impuls.“

Doch die Sprints, die Beneke analysiert hat, bringt Usain Bolt schon länger nicht mehr auf die Bahn. Nach 2009 ging seine Leistungskurve immer ein bisschen mehr nach unten. Die Schinderei nahm zu, auch infolge vieler Verletzungen. Vor allen Dingen aber wegen des Umstandes, dass sein Körper diesen einen Makel hat: Bolt leidet an Skoliose, einer Wirbelsäulenverkrümmung. Seit 2004 versucht er mit der Münchner Sportmediziner-Koryphäe Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt dagegen anzukämpfen. Doch die Folgen der Skoliose merkt Bolt bis hinunter in die schmerzenden Kniesehnen. Für Bolt bedeutet der Kampf gegen seinen körperlichen Makel und sein zunehmendes Alter: noch mehr Reha, noch häufiger früh aufstehen, noch gesünderes Essen zu sich nehmen und noch weniger Partys feiern.

Bolt hat in London große Konkurrenz

Das erste Bild, das einem zu Bolt einfällt, ist sein Strahlen nach dem Zieleinlauf, seine Pose danach, wenn er den linken Arm ausstreckt, den rechten rückwärts anwinkelt und mit beiden Zeigefingern nach vorne zielt. Hinter dem Strahlen und der Show steckt aber viel Leid. In der Dokumentation „I am Bolt“ sieht man ihn frühmorgens mit einem Mini-Roller durch sein steriles Hotelzimmer fahren. Er singt, dann ist es ihm peinlich. „Ich wollte euch nur zeigen, wie es mir geht, wenn mir langweilig ist.“ Nicht so gut, hat es den Anschein. Aber wem geht es schon gut, wenn ihm langweilig ist? Bolt sagt in der Dokumentation, dass er ungern Dinge tue, die ihm keinen Spaß machen würden. „Ich will chillen, einfach Mensch sein.“ Und er sagt darin auch, dass es schwer für ihn sei, jetzt noch so scharf aufs Gewinnen zu sein wie jemand, der noch nichts gewonnen hat.

Deswegen wird es für ihn auch am kommenden Samstag schwer, wenn um Viertel vor elf nachts sein wohl letztes Einzelrennen ansteht. Neben ihm werden Läufer stehen wie der Kanadier Andre de Grasse, der US-Amerikaner Christian Coleman oder Akani Simbine aus Südafrika. Alle sind Anfang 20, alle sind in diesem Jahr schneller gelaufen als Bolt und alle sind sie scharf aufs Gewinnen. Aber wenn es dann so weit ist, wenn die Legende mit ihren 1,96 Metern neben einem steht, haben schon viele Favoriten schwere Beine bekommen.

Usain Bolt hat inzwischen seine Mühe mit der Motivation. Aber er weiß auch: Er muss jetzt in London nur noch zwei Mal die hundert Meter hinunterjagen.

Danach wartet das echte Leben.