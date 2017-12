Laub, Laub, Laub

Der Herbst ist nicht die schönste Jahreszeit für Fahrradfahrer in Berlin. Dass es nicht mehr so kuschelig draußen ist und früh dunkel wird, das bringt der November so mit sich. Dazu kommt die Feuchtigkeit - und das Laub. Die bunten Blätter sammeln sich besonders gern auf Radwegen und das kann gerade in Kurven gefährlich werden. Die Straßenreinigung hat viel zu tun, da kann das Laub auch schon mal liegen bleiben. So wie in der Indira-Gandhi-Straße zwischen Chopinstraße und Sportforum, wo ein Fahren auf den Radweg an der Brauerei entlang praktisch nicht mehr möglich ist. Dass ist dort nicht so dramatisch, weil kaum ein Mensch unterwegs ist, aber es gibt auch andere Ecken in Berlin, wo der Radfahrer keine Wahl hat. Wenn man dann noch Bremsen muss, kann das schon mal kritisch werden. Dazu kommt, dass man nicht immer weiß, was sich so unter dem Laub befindet. Die kaputte Bierflasche vom Wochenende bringt besondere Freude. Gut, der Spuk ist bald vorbei und letztlich ist Schnee dann sogar noch einen Zacken schärfer als das Laub. Aber das ist wieder ein anderes Thema...