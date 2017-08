++++++Debatte um die Helmpflicht +++ Bikesharing in Berlin+++ "Berlin ist einsame Spitze": Jens Voigt im Interview +++ 700 Meter Fahrradhölle +++ Schwere Unfälle in Berlin, diskutieren Sie mit! +++ Größtes Fahrradparkhaus der Welt +++ Radfahren in Palma de Mallorca? Ne, besser gleich dauerparken +++ Nicht nur in Berlin werden Fahrradwege zugeparkt +++ Welches Fahrradschloss taugt etwas? +++

Kommt in Deutschland bald die Helmpflicht für Radfahrer? Foto: Hannibal dpa/lbn