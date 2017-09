+++ Kreuzberg: Radfreundliche Umbaumaßnahmen abgeschlossen +++ Wohin mit den Fahrradleichen? +++ Bahnhof Spandau, Friedhof für Fahrräder? +++ Wenn Radler nicht auf Radler achten +++ Fahrradfahrende Freidemokraten +++ BMX-Park in Köpenick hat genug Geld gesammelt +++ Auf Streife mit der Fahrradstaffel in Mitte +++ Debatte um die Helmpflicht +++ Bikesharing in Berlin +++ "Berlin ist einsame Spitze": Jens Voigt im Interview +++ 700 Meter Fahrradhölle +++ Schwere Unfälle in Berlin, diskutieren Sie mit! +++ Größtes Fahrradparkhaus der Welt +++

Morgens, 7.25 Uhr, in Spandau- Alles voll. Aber werden die auch bewegt? Foto: André Görke