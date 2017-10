Der Fahrrad-Blog des Tagesspiegel : Niemand ist sicher vor Fahrraddiebstahl

Die Situation mit Fahrraddiebstählen in Berlin ist weiter problematisch, wie das gestohlene E-Bike von Cem Özdemir zeigt. Außerdem: Als Radfahrer in Berlin muss man mit Rücksichtslosigkeit umgehen können. Und: Fahrradstreife in Mitte gestartet. Das und mehr in unserem Fahrrad-Blog.