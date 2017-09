+++ Autofreies Stadtzentrum am 22. September - warum nicht auch in Berlin? +++ Demo rollt durch die City West +++ Kreuzberg: Radfreundliche Umbaumaßnahmen abgeschlossen +++ Wohin mit den Fahrradleichen? +++ Die Straßenrad-WM beginnt +++ Wenn Radler nicht auf Radler achten +++ Fahrradfahrende Freidemokraten +++ BMX-Park in Köpenick hat genug Geld gesammelt +++ Auf Streife mit der Fahrradstaffel in Mitte +++ Debatte um die Helmpflicht +++ Bikesharing in Berlin +++

Lang ist es her. 2008 demonstrierten Berliner Radler für einen autofreien Sonntag. Foto: Berthold Stadler/ddp