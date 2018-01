Es ist der klassische Unfall: Ein rechtsabbiegender Lastwagen tötet eine Radfahrerin. Am Dienstagmorgen um 6.40 Uhr hat sich am Kaiser-Wilhelm-Platz in Berlin-Schöneberg der erste tödliche Unfall mit Fahrradbeteiligung in diesem Jahr ereignet. Das ist passiert: Die Radfahrerin wollte von der Kolonnenstraße kommend nach links in die Hauptstraße abbiegen.

Tagesspiegel | André Görke