++++ In vielen Städten gibt es schon geschützte Radstreifen +++ Radweg auf der Heerstraße: Fünf Spuren für Autos, ein Meter pro Richtung für Radfahrer +++ Netzwerk "Fahrradfreundliches Lichtenberg" gegründet +++ Grüne Radwege sollen kommen +++ Tipps für den Herbst +++ Weserstraße gefährlicher für Radfahrer geworden+++Laub behindert beim Radfahren+++ Niemand ist sicher vor Fahrraddiebstahl +++ 24 Stunden in Berlin, drei Fast-Unfälle: Ein Appell an die Rücksichtnahme +++ Ab durch Mitte: Fahrradstreife gestartet +++ Streckenpräsentation der 105. Tour de France +++ Polizei-Aktion gegen zugeparkte Radwege +++ Unfallfrei wie in Kopenhagen? +++ ADFC lädt zur Lichterfahrt ein +++ Grünen-Baustadtrat blockiert Radweg +++

Im Dauereinsatz. Die Beamten der Fahrradstaffel sind das ganze Jahr über unterwegs in Berlin. Foto: Doris Spiekermann-Klaas