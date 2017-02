Die Eisbären Berlin in der Eishockey-Saison 2016/2017 : 1:7-Debakel bei den Grizzlys Wolfsburg

Nächste Auswärtsniederlage für die Eisbären - und was für eine. Dabei mangelte es den Berliner in Wolfsburg nicht an Fanunterstützung. Mehr im Saisonblog.