Die Eisbären Berlin in der Eishockey-Saison 2016/2017 : 2:3 in der Serie gegen Mannheim: Sonntag muss ein Sieg her!

Auswärts geht einfach nichts für die Eisbären. Nach dem 1:3 am Freitag hat Mannheim nun Matchball in Berlin. Alles zur Viertelfinalserie in unserem Saisonblog.