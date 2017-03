+++ Zu wenig Offensive - Eisbären verlieren drittes Spiel +++ Machacek muss zugucken +++ Olver und Talbot treffen doppelt beim 6:3-Heimsieg +++ Ohne Tallackson, Wilson und Roach in Spiel zwei +++ Moment mal, Mannheim! +++ Matthias Plachta trifft viermal beim 4:3 für Mannheim in Spiel eins +++ Constantin Braun erstmals nicht im Kader +++ Was macht eigentlich Steve Walker? +++