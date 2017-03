Die Eisbären Berlin in der Eishockey-Saison 2016/2017 : 3:2-Sieg in der dritten Verlängerung in Straubing - Viertelfinale erreicht

Die Eisbären spielen so lange wie noch nie Eishockey und siegen am Ende nach 103 Minuten und 17 Sekunden in Straubing. Der Saisonblog war die ganze Zeit live dabei.