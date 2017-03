+++ Matthias Plachta trifft viermal beim 4:3 für Mannheim in Spiel eins +++ Constantin Braun erstmals nicht im Kader +++ Rankel freut sich auf Mannheim, Krupp schweigt vor Mannheim +++ Was macht eigentlich Steve Walker? +++ Viertelfinaltermine stehen fest +++ MacQueen beendet Rekordspiel in Straubing im sechsten Drittel +++