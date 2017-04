Die Eisbären Berlin in der Eishockey-Saison 2016/2017 : 7:2 in Wolfsburg - München vor erneutem Titelgewinn

Vorentscheidung in der DEL-Finalserie: München führt nun 3:1. Außerdem: Das Nationalteam siegt am Samstag mit zwei Eisbären auf dem Eis 2:1 in Weißrussland. Mehr im Saisonblog.