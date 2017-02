+++ Der neue Chef verspricht einen Sieg in Krefeld (im Interview mit uns) +++ Luc Robitaille, Kelly Cheeseman und Co. im Aufsichtsrat +++ Besuch aus L.A. - später mehr +++ Siege für Ingolstadt, Straubing, die DEG und Iserlohn, Mannheim Tabellenführer +++ Don Jackson über Berlin und München +++ Was wird aus Laurin Braun? +++ Spielfrei am Sonntag, aber was machen die Anderen? +++ 4:1-Heimsieg gegen Bremerhaven +++ Erste Saisontore für Aubry, Linglet und Noebels +++