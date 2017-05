.

+++ Amtlich: Clément Jodoin wird neuer Co-Trainer +++ Offiziell: Backman unterschreibt Ein-Jahres-Vertrag +++ Erstes Testspiel der neuen Saison am 11. August in Weißwasser +++ Steve Walker verlässt Mannheim +++ Tauschen die Eisbären Olver gegen Opppenheimer? +++ Eisbären fahren zum Turnier nach Graz +++ Machacek wechselt zur DEG +++ Jetzt vier Häuptlinge bei den Eisbären? +++ Nach drei Jahren ist Schluss für Bazany in Berlin +++