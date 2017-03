Die Eisbären Berlin in der Eishockey-Saison 2016/2017 : Donniii, deine Eisbären kommen!

Lasst Euch mal überraschen, liebe Freunde gepflegter Brause. Von den Eisbären und Uwe Krupp, die treten heute nämlich in München an und wollen siegen. Wir stimmen uns ein auf das Halbfinale in unserem Blog zu den Eisbären.