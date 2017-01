Die Eisbären Berlin in der Eishockey-Saison 2016/2017 : Frank Hördler - Comeback schon am Freitag?

Gute Nachricht: Frank Hördler kann bald wieder spielen - vielleicht sogar schon am Wochenende gegen Mannheim, aber sicher am Dienstag gegen die DEG. Mehr in unserem Saisonblog.