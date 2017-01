Die Eisbären Berlin in der Eishockey-Saison 2016/2017 : Frank Hördler ist auf dem Eis, Bruno Gervais fehlt

Statistisch stehen die Chancen für eine Trendwende gegen Mannheim nicht so gut für die Eisbären. Personell wohl auch nicht: Bruno Gervais fehlt beim Training am Donnerstag. Mehr in unserem Saisonblog.