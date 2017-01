Die Eisbären Berlin in der Eishockey-Saison 2016/2017 : Geht es noch schlimmer?

Krise mit heftigen Konturen: Die Eisbären werden nach der siebten Niederlage in Folge von einem weiteren Team überholt. Durch das 3:4 in Bremerhaven rutschen sie auf Platz neun ab. Mehr in unserem Saisonblog.