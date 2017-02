+++ Asterix und Obelix in den Sturm? +++ Derby mit Düsseldorf, Köln verliert 0:2 +++ Fass trennt sich von Trainer +++ 0:2 in Köln, was sonst? +++ DEB-Frauen nicht mehr auf Olympia-Kurs +++ DEB-Frauen auf Olympiakurs +++ von Bremerhaven bis Schwenningen - sind die dumm, verlieren alle +++ Mit Noebels, Vehanen und Petersen bei den Haien +++ Dürftige 2,34 Treffer pro Spiel und im letzten Drittel am wenigsten +++ Olympia-Quali der Frauen +++ Neuzugang Louis-Marc Aubry im Porträt +++