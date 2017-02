+++ Stürmer Charles Linglet kommt von Tappara Tampere +++ Petri Vehanen am Fuß verletzt +++ Wissmann und DuPont müssen in Nürnberg vorzeitig vom Eis +++ Olver-Comeback in einer Woche? +++ Uwe Krupp lobt Kampfgeist seiner Rumpfmannschaft +++ Drei Reihen sind zu wenig für Punkte gegen München +++ Stéphane Richer wird Co-Trainer +++